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Telegram запустил облачный сервис для верификации и хранения документов
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Telegram запустил облачный сервис для верификации и хранения документов
Технологии и медиа, 19:59
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Telegram запустил облачный сервис для верификации и хранения документов
Мессенджер объявил о запуске Telegram Passport — единого способа верификации на сервисах, требующих идентификации клиентов. Пользователи смогут загружать свои документы на облако со сквозным шифрованием и иметь их всегда под рукой
Фото: Никита Попов / РБК

Telegram Messenger LLP объявил о запуске нового сервиса для идентификации пользователей — Telegram Passport. Об этом мессенджер сообщил в своем блоге.

Как пояснили разработчики, Telegram Passport — это единый способ авторизации для сервисов, которые требуют идентификации личности. Если раньше пользователю приходилось при регистрации и входе в новые приложения каждый раз вводить свои персональные данные, то новая функция от Telegram позволит сделать это за один раз. Для этого в сервис Telegram Passport можно будет загрузить свои данные — фотографии, сканы документов, сведения о банковских картах, а потом делиться этими данными с различными интернет-сервисами, требующими подтверждения личности.

В Telegram заверяют, что все документы и персональные данные будут храниться в облаке мессенджера с использованием сквозного шифрования.

«Для Telegram эти данные — просто случайный набор слов, и у нас не будет доступа к информации, которую вы храните в своем Telegram Passport. Когда вы делитесь своими данными, они передаются непосредственно получателю. <...> В будущем все данные Telegram Passport будут перемещены в децентрализованное облако», — говорится в сообщении разработчиков.

Первой платформой, которая использовала новую функцию мессенджера для верификации пользователей, стала система электронных платежей ePayments.com. Ранее источник РБК, знакомый с планами Telegram, рассказывал, что в тестировании сервиса участвовала и платежная система QIWI. Однако ePayments.com была единственной, кто согласился на все условия Дурова, отметил еще один собеседник РБК, знакомый с ходом тестирования. По его словам, сервис «должен нравиться» Дурову, а также заплатить €250 тыс. в качестве «входного билета».

Руководитель проекта по идентификации личности IDX Светлана Белова уверена, что с помощью этого проекта Telegram решил выйти на рынок торговли персональными данными. «У Telegram сейчас много информации о предпочтениях пользователей, есть данные об их телефонах, но идентифицировать пользователя сложно. Если к этим данным приложить так называемый цифровой профиль (с личными данными, адресом, ФИО), то они в разы вырастают в цене», — говорит она.

Светлана Белова считает, что наиболее востребованным Telegram Passport теоретически мог бы быть в финансовых организациях (для предоставления услуг удаленно) и таких сервисах, как, например, каршеринг. Однако данные, которые пользователь предоставляет о себе сам, недостаточно достоверны, а для большинства сервисов требуется верифицированная информация. Поэтому, скорее всего, Telegram Passport пригодится как нишевой продукт для ICO, так как там важен сам факт внесения средств, а не точная идентификация личности владельца.

Как пояснял РБК ведущий блокчейн-разработчик компании MultiTKN Антон Буков, Telegram Passport позволяет хранить любые документы на сервере в зашифрованном виде.

«Это значит, что пользователь при необходимости будет пересылать какому-то сервису не сам документ, а уникальный идентификатор документа и ключ для его расшифровки. Верификацией этих ключей (подтверждением, что зашифрованный документ является подлинным) будут заниматься специальные KYC-компании, которые работают в соответствии с требованиями GDPR (Общий регламент по защите данных)», — поясняет он.

По мнению Букова, Passport станет логичным продолжением Telegram Login (виджет, запущенный в феврале 2018 года, который позволяет с помощью мессенджера авторизовываться на разных сайтах).

«То есть с помощью Telegram Login пользователь будет авторизовываться на сайте, а с помощью Telegram Passport проходить верификацию личности для расширения полномочий. Например, оплачивать счет или подписывать документы по аналогии с электронной подписью», — говорит он. Предполагается, что функция будет встроена в мессенджер.

СМИ узнали о создании Telegram сервиса для хранения данных пользователей
Технологии и медиа

Первой о том, что Telegram планирует запустить сервис для хранения личных данных пользователей, в начале мая со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости».

О желании основателей Telegram Павла и Николая Дуровых запустить блокчейн-платформу TON с собственной криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Планировалось встроить платежную систему на основе собственного блокчейна в мессенджер и в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.

В начале года структуры Telegram провели два закрытых раунда ICO — первичного размещения криптовалюты. Свое участие в первом раунде подтвердили основатель QIWI Сергей Солонин и основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили. 30 марта Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO. А затем, 3 мая, газета The Wall Street Journal узнала о решении Telegram Group Inc. отказаться от публичного ICO своей криптовалюты.

Авторы: Анна Трунина, Александра Посыпкина, Анна Балашова, Евгения Баленко.
Теги: Telegram Messenger LLP
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