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Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования
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Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования
Битва за Telegram, 13:18
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Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования
Представители мессенджера пытались оспорить законность приказа спецслужб, который устанавливает процедуру передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей. Верховный суд признал его легитимным, документ вступил в силу
Фото: Никита Попов / РБК

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу руководства Telegram Messanger LLP на принятое ранее этим судом решение о законности приказа ФСБ, который обязывает распространителей информации предоставлять спецслужбам ключи для дешифрования сообщений пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение суда оставить без изменения, жалобу представителей Telegram — без удовлетворения», — огласила постановление председатель апелляционной коллегии. Решение Верховного суда вступило в законную силу.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, комментируя принятое решение, заявил, что власти «упустили шанс выработать и предложить» всему миру стандарт грамотного взаимодействия правоохранительных органов и организаторов распространения информации. Он высказал мнение, что важно было найти этой проблеме такое решение, которое обеспечило и защитило бы как публичные, так и частные интересы, в том числе право каждого на тайну переписки.

«Речь идет о необходимости найти баланс в этом взаимоотношении. И сегодня мы не услышали главного довода: каковы гарантии, что не будет злоупотребления полученной ФСБ информацией», — отметил адвокат.

Юрист заверил, что в будущем решение по поводу законности требований ФСБ к Telegram будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). куда представители мессенджера уже направили жалобу.

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«Дальнейшие шаги и новые процессы в большом деле Telegram сейчас обсуждаются с руководством компании. Что касается конкретного сегодняшнего суда, после получения апелляционного определения мы его изучим и совместно с доверителем определим дальнейшие юридические шаги», — добавил Ахметгалиев.

Верховный суд огласил только резолютивную часть, мотивы его решения пока не известны.

Представитель ФСБ пояснила суду, что ведомство не претендует на то, чтобы читать всю переписку пользователей. «Речь в направленном в Telegram запросе шла о предоставлении ключей от переписки конкретных пользователей. ФСБ претендовала и претендует на чтение исключительно переписки лиц, по которым есть соответствующие судебные решения», — заявила представитель спецслужб.

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Решение Верховного суда, которое пытался обжаловать мессенджер, было принято 20 марта. Изначально спор российских властей с компанией Telegram Messenger LLP (Великобритания) начался летом 2017 года, когда ФСБ направила запрос в администрацию мессенджера с требованием предоставить ключи шифрования для того, чтобы получить доступ к переписке пользователей. Мессенджер ответил на это отказом и объяснил, что эта процедура технически невозможна из-за особенности шифрования сообщений, история которых сохраняется только на устройствах пользователей и не дублируется на серверах компании. Telegram обвинили в административном правонарушении и оштрафовали на 800 тыс. руб.

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В середине апреля этого года Таганский суд Москвы согласился с требованием Роскомнадзора о необходимости заблокировать доступ к Telegram. Такое же решение против мессенджера вынес позже и Мосгорсуд. В апреле операторы связи начали процедуру блокировки доступа к ресурсу.​

Авторы: Анна Трунина, Валерий Романов, Александра Посыпкина.
Теги: Верховный Суд , Telegram Messenger LLP , ФСБ России
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