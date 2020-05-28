Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне

Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне (штат Вашингтон), говорится в опубликованном на ее сайте заявлении. Компания перестала выпускать их с января 2020 года после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии с участием лайнеров этой модели.

В заявлении говорится, что Boeing будет постепенно наращивать производство самолетов 737 MAX в этом году.

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