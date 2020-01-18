Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

Как сообщили в компании, проблема связана с одной из функций программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов

Фото: Ted S. Warren / AP

Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

По его данным, новые проблемы в ПО были найдены во время технической проверки, которую проводили в штате Айова в минувшие выходные, в преддверии завершения разработки обновленного программного обеспечения для лайнеров этого типа.

«Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным авиационным управлением США (ФАА) над оформлением этих изменений. Мы также информируем наших клиентов и поставщиков», — говорится в сообщении компании.

Как отметил представитель Boeing, проблема связана с одной из функций программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.