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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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NYT узнала о не проведенных в США тестах систем Boeing 737 MAX
Авиационные власти США, ответственные за сертификацию новых самолетов, не подвергали независимым тестам систему MCAS, ошибки в работе которой привели к двум катастрофам Boeing 737MAX, пишет New York Times
Cамолет Boeing 737 MAX в сборочном цехе компании Boeing (Фото: Ted S. Warren / AP)

Федеральное авиационное управление (ФАУ), ответственное за сертификацию самолетов, которые эксплуатируются в США, не получило полную информацию о системах новой модели Boeing 737 MAX. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на многочисленные источники из числа бывших и нынешних сотрудников ФАУ и компании Boeing.

Например, эксперты ФАУ не до конца понимали, каким образом работает система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — система улучшения характеристик маневренности).

Эта функция, появившаяся у четвертого поколения самолетов Boeing 737, предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом. Ошибки в ее работе, как считают эксперты, могли послужить причиной двух катастроф самолетов этой модели в Индонезии и в Эфиопии.

По данным NYT, эксперты Федерального авиационного управления США не провели на стадии сертификации независимые тесты разработанной Boeing системы, и не собирали данные о ее работе.

Кроме того, на первоначальных этапах разработки MCAS контролировали процесс «относительно неопытные» эксперты ФАУ, а на более поздних этапах ответственность за одобрение системы и вовсе лежала на компании, так что даже делиться данными тестов с ФАУ корпорации Boeing не пришлось.

Таким образом, контролирующие процесс эксперты ФАУ не знали о проблемах, которые были у системы. В итоге сертификацию агентства прошла версия MCAS, которая опиралась на показания одного датчика и могла более радикально менять направление носа самолета, указывает NYT.

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Американские власти нашли бракованные детали в самолетах Boeing 737 Max

В официальных комментариях для газеты ФАУ и Boing заявили, что последовательно придерживались установленных этапов сертификации самолета. «Процессы сертификации Федерального агентства по авиабезопасности хорошо отработаны и последовательно помогают разрабатывать безопасные конструкции самолетов», — говорится в заявлении регулятора, которое цитирует NYT.

Газета указывает, что сейчас федеральные прокуроры выясняют, насколько существующий процесс сертификации новых самолетов достаточен для того, чтобы обеспечить их безопасность.

В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.

Автор: Наталья Демченко
Теги: крушение, Boeing 737
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