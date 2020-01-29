Boeing отчитался о рекордных убытках из-за проблем с моделью 737 MAX

Корпорация Boeing понесла убытки впервые с 1997 года. В 2019 году она потеряла $636 млн из-за проблем с лайнером 737 MAX

Фюзеляж самолета Boeing 737 (Фото: Nick Oxford / Reuters)

Американская компания Boeing в минувшем, 2019 году понесла рекордный убыток в размере $636 млн на фоне проблем с самолетами 737 MAX. Об этом сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и CNBC со ссылкой на отчетность корпорации.

Годовой убыток Boeing был зафиксирован впервые более чем за 20 лет, с 1997 года. По итогам 2018 года компания отчитывалась о прибыли в размере $10,46 млрд. Общая сумма списаний из-за проблем с Boeing 737 MAX достигла $9,2 млрд, пишет WSJ.

Чистый убыток в четвертом квартале прошлого года составил $1,01 млрд против прибыли $3,424 млрд за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании в конце 2019 года уменьшилась на 37%, до $17,911 млрд, по сравнению с $28,341 млрд в 2018-м. Для экономии средств компания вынуждена была приостановить программу обратного выкупа акций.

В декабре прошлого года компания Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 года из-за проблем с сертификацией. Решение было принято после двух крупных авиакатастроф. В октябре 2018 года лайнер этой модели разбился в Индонезии, в этой катастрофе погибли 189 человек, включая экипаж, а в марте 2019-го крушение произошло в Эфиопии (погибли 157 человек). В качестве причин трагедий следователи назвали сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. После этого Россия, США и многие государства Евросоюза приостановили эксплуатацию машин этой серии. Глава Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.