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Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Производство самолетов этого семейства будет временно прекращено в январе. На какой период продлится заморозка выпуска новых 737 MAX, в компании не уточнили
Фото: Ted S. Warren / AP

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

«Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год», — говорится в сообщении. При этом в компании не уточнили, когда выпуск самолетов будет возобновлен.

В Boeing считают, что снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов. «Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок», — добавили в корпорации.

В связи с этим решением сотрудники, задействованные в сборке лайнеров семейства MAX, не будут сокращены, уточнили в компании Они либо продолжат работать над производством самолетов 737, либо будут задействованы в других проектах.

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«Мы предоставим финансовую информацию о приостановке производства в связи с нашим отчетом о прибыли за четвертый квартал 2019 года в конце января», — говорится в сообщении.

15 декабря газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, написала о планах Boeing приостановить производство лайнеров 737 MAX. Как подсчитали сотрудники WSJ в производственной цепочке самолетов серии MAX участвуют около 600 компаний и еще сотни субподрядчиков.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Boeing, 737 MAX
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