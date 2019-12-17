Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Производство самолетов этого семейства будет временно прекращено в январе. На какой период продлится заморозка выпуска новых 737 MAX, в компании не уточнили

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Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

«Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год», — говорится в сообщении. При этом в компании не уточнили, когда выпуск самолетов будет возобновлен.

В Boeing считают, что снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов. «Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок», — добавили в корпорации.

В связи с этим решением сотрудники, задействованные в сборке лайнеров семейства MAX, не будут сокращены, уточнили в компании Они либо продолжат работать над производством самолетов 737, либо будут задействованы в других проектах.