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Пилоты сравнили доверие к нормам безопасности Boeing с игрой Дженга

Пилоты хотели бы увидеть «прозрачность» в отношении нового ПО для Boeing MAX 737 и готовы наладить взаимоотношения с компанией, но пока их доверие к ней упало до «рекордно низкого уровня», пишет FT
Фото: Ted S. Warren / AP

Доверие пилотов к стандартам безопасности Boeing упало до «рекордно низкого уровня» на фоне скандала вокруг авиакомпании, чьи самолеты модели MAX 737 потерпели крушение с разницей в полгода в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По словам собеседника газеты, он хотел бы увидеть, как компания и регуляторы достигнут «прозрачности» в отношении всех новых систем, которые отличаются от тех, что установлены в предыдущих моделях Boeing. Кроме того, им следует разработать «всесторонний план обучения» вместо трехчасового курса лекций на планшете, добавил источник.

Президент Ассоциации пилотов-союзников Деннис Тайер отметил, что пилоты хотели бы наладить взаимоотношения с компанией, но доверие неоднократно разрушалось. «Это похоже на игру Дженга (игроки строят башню и по очереди перекладывают блоки из основания наверх, пока конструкция не рухнет. — РБК), [доверие] растет все выше и выше, а затем падает», — сказал Тайер.

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Boeing потеряла доверие к себе как к производителю и «не смогла адекватно отреагировать на проблему», считает президент Европейской ассоциации пилотов Джон Хорн. «Они до сих пор не понимают, что сделали неправильно, они все отрицали, так что возникают вопросы по поводу [корпоративной] культуры в компании», — добавил Хорн.

На прошлой неделе Boeing выявила новую проблему с программным обеспечением самолетов семейства 737 MAX. Она связана с функциями ПО, которое проверяет, насколько правильно работают некоторые системные мониторы. Уязвимости обнаружили в преддверии окончания работ по обновлению программного обеспечения самолетов 737 MAX.

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В октябре 2018 года разбился индонезийский Boeing, погибли 189 человек. В марте 2019 года в Эфиопии потерпел крушение еще один пассажирский самолет, жертвами катастрофы стали 157 человек. После случившегося полеты лайнеров модели 737 MAX приостановили по всему миру.

Руководство Boeing признало, что оба крушения произошли после сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе. Boeing пообещала обновить программное обеспечение лайнеров модели 737 MAX.

На этой неделе в компании сообщили, что не рассчитывают получить одобрение контролирующих органов на возвращение 737 MAX в небо до середины этого года. На фоне этого заявления стоимость акций Boeing упала на 4%.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Boeing, 737 MAX, доверие, пилоты
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