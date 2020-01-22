Пилоты сравнили доверие к нормам безопасности Boeing с игрой Дженга

Пилоты хотели бы увидеть «прозрачность» в отношении нового ПО для Boeing MAX 737 и готовы наладить взаимоотношения с компанией, но пока их доверие к ней упало до «рекордно низкого уровня», пишет FT

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Доверие пилотов к стандартам безопасности Boeing упало до «рекордно низкого уровня» на фоне скандала вокруг авиакомпании, чьи самолеты модели MAX 737 потерпели крушение с разницей в полгода в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По словам собеседника газеты, он хотел бы увидеть, как компания и регуляторы достигнут «прозрачности» в отношении всех новых систем, которые отличаются от тех, что установлены в предыдущих моделях Boeing. Кроме того, им следует разработать «всесторонний план обучения» вместо трехчасового курса лекций на планшете, добавил источник.

Президент Ассоциации пилотов-союзников Деннис Тайер отметил, что пилоты хотели бы наладить взаимоотношения с компанией, но доверие неоднократно разрушалось. «Это похоже на игру Дженга (игроки строят башню и по очереди перекладывают блоки из основания наверх, пока конструкция не рухнет. — РБК), [доверие] растет все выше и выше, а затем падает», — сказал Тайер.

Boeing потеряла доверие к себе как к производителю и «не смогла адекватно отреагировать на проблему», считает президент Европейской ассоциации пилотов Джон Хорн. «Они до сих пор не понимают, что сделали неправильно, они все отрицали, так что возникают вопросы по поводу [корпоративной] культуры в компании», — добавил Хорн.