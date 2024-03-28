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Эксклюзив

Россияне вернули 100 тысяч билетов на концерты после теракта в «Крокусе»

Возвраты билетов на концерты после теракта в «Крокусе» достигли 100 тыс.
До 2 тыс. массовых мероприятий по России были отменены после теракта в «Крокус Сити», возвращены 100 тыс. билетов. Эксперты ждут восстановления спроса в первую очередь на спектакли; власти обсуждают усиление мер безопасности
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За пять дней, прошедших после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», объем возвратов билетов на массовые мероприятия в России достиг 100 тыс. штук. Об этом РБК сообщил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Сейчас на руках у россиян, по его словам, остается около 6–7 млн билетов, приобретенных ранее на все доступные события, их общая стоимость составляет 13–15 млрд руб.

В пресс-службе «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными агрегаторами Ticketland, MTC Live и Ticketscloud) дают более низкую цифру возвратов по всему рынку, чем Бабич, — до 60 тыс. билетов.

Что происходило с концертами после теракта в «Крокус Сити»

Вечером 22 марта «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», подвергся нападению вооруженных людей. Власти признали произошедшее терактом; количество погибших достигло 140 человек, около 180 получили ранения. Концертный зал полностью сгорел.

Московская мэрия отменила все запланированные на 23 и 24 марта массовые и культурные мероприятия. Минкультуры также сообщило об отмене всех досуговых мероприятий в подведомственных учреждениях по всей стране. К ограничениям присоединились и регионы. В Свердловской области массовые развлечения запретили до 10 мая.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Насколько активно сдают билеты

Количество отмененных после теракта по всей стране массовых мероприятий на весь период текущих продаж (горизонт около года) достигает 1,5–2 тыс., утверждает Бабич. Это около 3% от всех событий, на которые продаются билеты. Большая часть организаторов, по словам Бабича, пытаются перенести концерты на более поздние даты.

После теракта продажи билетов на концерты упали на 60–70% отмечает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Однако ряд мероприятий, «отмененных в моменте», все-таки состоится, продолжает он, а спрос на массовые развлечения уже начал восстанавливаться.

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В «МТС Энтертейнмент» говорят, что возвраты денег за отмененные мероприятия 23 и 24 марта были проведены автоматически всем клиентам. В первые дни после теракта количество обращений с просьбой вернуть деньги за билеты было заметно выше, чем в среднем в марте в обычное время. «Мы все еще находимся в процессе обработки заявок на возвраты, но предварительно можем оценить, что суммы возвратов не превышают 5–7% от месячного объема продаж», — уточнили в компании, добавив, что отменены все комиссии за возвраты, система настраивается для возврата кешбэка за покупку. По словам представителя компании, мероприятия в зависимости от решения организаторов могут быть перенесены — в таком случае каждый клиент получит уведомление с новой датой. «Вместе с организаторами мы стараемся автоматизировать и упростить процессы», — сказали также в «МТС Энтертейнмент».

Охрана концертных площадок. Как это работает
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Представитель агрегатора RedKassa утверждает, что отмены мероприятий после теракта не было вообще, а желающих вернуть билеты все меньше. «Понедельник был пиковым днем по количеству заявок на возврат, но сейчас их количество стремится к нулю», — заявили в RedKassa, не приведя точных данных по возвратам.

Представитель «Яндекс Афиши» уточнил, что осуществлен полный возврат средств всем, кто купил билеты на концерт группы «Пикник». «Возвраты на остальные мероприятия, запланированные в концертном зале, осуществляются по действующему закону: пользователь заполняет заявку, организатор принимает решение о возврате», — добавили в пресс-службе «Яндекс Афиши».

Как концертная отрасль пережила последние годы

За последние четыре года концертная отрасль пережила два масштабных кризиса — в связи с пандемией коронавируса и с началом специальной военной операции России на Украине.

В 2020 году из-за локдауна, ограничений по посещаемости массовых мероприятий и закрытия границ деятельность концертных агентств фактически остановилась. В первом полугодии 2021 года по всей стране состоялось не более 2 тыс. концертов, а оборот индустрии рухнул на 85–90% по сравнению с результатами аналогичного периода 2019 года, когда продажи билетов на концерты принесли 110–120 млрд руб.

Как изменились правила возврата билетов

В 2020 году на фоне пандемии правительство ввело временные правила возврата денег за отмененные или перенесенные мероприятия. Если раньше вернуть средства должны были в течение десяти дней с момента обращения, то после жалоб бизнеса на убытки власти сначала увеличили этот срок до 30 дней, а позже разрешили возвращать деньги только на отмененные, а не на перенесенные мероприятия. В результате многие организаторы стали переносить концерты на неопределенный срок.

РБК обнаружил в соцсетях жалобы пользователей, которые купили билеты на концерты 2020 года и до сих пор не могут их вернуть. Такие сообщения касаются, в частности, агрегатора «Яндекс Афиша», который распространял билеты на концерт финской рок-группы Nightwish, запланированный в «Крокус Сити Холле» и несколько раз перенесенный на неопределенный срок.

В пресс-службе «Яндекс Афиши» РБК сообщили, что полученные от продажи билетов средства не хранятся на счетах агрегатора, а передаются напрямую организаторам, которые и принимают решения по возвратам. «Отмена и перенос событий в ковидный период 2020 года — это общая ситуация для рынка, которая затронула сотни организаторов и мероприятий и все билетные операторы, — заверяют в пресс-службе сервиса. — В каждом случае необходимо разбираться отдельно: был ли объявлен перенос, согласился ли организатор на возврат и так далее. По концерту Nightwish, указанному в примере, мы продолжаем работать с организатором, возвраты производятся и зависят от условий, которые обозначает именно партнер-организатор».

«Пикник» посвятит концерт в Петербурге памяти жертв теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Новая волна отмен концертов началась весной 2022 года. Тогда от гастролей в России массово отказались западные артисты. Ряд отечественных исполнителей либо получили статус иноагента, либо уехали из страны и объявили о приостановлении творческой деятельности. Ситуация ударила не только по официальным промоутерам, но и по перекупщикам, бизнес которых фактически остановился.

Массовые переносы и отмены происходили и после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. Тогда около сотни концертов, фестивалей и вечеринок, которые должны были пройти на неделе с 19 по 25 сентября, так и не состоялись. А на следующий день после объявления мобилизации организаторы перенесли или отменили на 270% больше мероприятий, чем в среднем.

Когда восстановится спрос на концерты

Концертной индустрии вновь «нанесен существенный урон», констатирует Евгений Сафронов из InterMedia. В ежемесячном пересчете падение рынка в ближайшие месяцы может составить до 50%. Выросли расходы организаторов на охрану, что снизило рентабельность бизнеса, указывает он.

Отношение общества к концертам вернется к «состоянию, близкому к норме», в течение одного-двух месяцев, считает, в свою очередь, Сергей Бабич. «Наша страна становится все более стрессоустойчивой, — объясняет он свой прогноз. — Есть люди, которым сейчас, наоборот, нужно для преодоления стресса сходить в кино, на спектакль или на концерт. Чем быстрее мы вернемся в норму, тем быстрее начнем действовать разумно, а не метаться с разного рода инициативами».

Компания-владелец «Крокуса» пообещала восстановить концертный зал
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В «МТС Энтертейнмент» считают, что одно из последствий трагедии в «Крокус Сити Холле» — «среднесрочные страхи зрителей». «Для восстановления спроса организаторам и площадкам нужно показывать усиление мер защиты и рассказывать об этом, — говорит представитель компании. — Обычно [после чрезвычайных ситуаций] спрос восстанавливается в среднем в течение пары недель. Быстрее восстанавливаются театры — мы уже видим, что люди покупают билеты на спектакли, пусть и в меньшем объеме, чем обычно».

По информации Сафронова, сейчас в Госдуме обсуждается вопрос о возложении ответственности за безопасность и охрану не на организаторов, а на площадки, где проходят мероприятия. Это решение, по его словам, способно существенно повлиять на издержки индустрии. «Стоимость билета может вырасти значительно, — утверждает он. — Но власти могут поступить разумно, взяв контроль безопасности на себя».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
теракты Крокус Сити Холл билеты на концерты пандемия
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