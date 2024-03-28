Россияне вернули 100 тысяч билетов на концерты после теракта в «Крокусе»

До 2 тыс. массовых мероприятий по России были отменены после теракта в «Крокус Сити», возвращены 100 тыс. билетов. Эксперты ждут восстановления спроса в первую очередь на спектакли; власти обсуждают усиление мер безопасности

Фото: Андрей Любимов / РБК

За пять дней, прошедших после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», объем возвратов билетов на массовые мероприятия в России достиг 100 тыс. штук. Об этом РБК сообщил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Сейчас на руках у россиян, по его словам, остается около 6–7 млн билетов, приобретенных ранее на все доступные события, их общая стоимость составляет 13–15 млрд руб.

В пресс-службе «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными агрегаторами Ticketland, MTC Live и Ticketscloud) дают более низкую цифру возвратов по всему рынку, чем Бабич, — до 60 тыс. билетов.

Что происходило с концертами после теракта в «Крокус Сити» Вечером 22 марта «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», подвергся нападению вооруженных людей. Власти признали произошедшее терактом; количество погибших достигло 140 человек, около 180 получили ранения. Концертный зал полностью сгорел. Московская мэрия отменила все запланированные на 23 и 24 марта массовые и культурные мероприятия. Минкультуры также сообщило об отмене всех досуговых мероприятий в подведомственных учреждениях по всей стране. К ограничениям присоединились и регионы. В Свердловской области массовые развлечения запретили до 10 мая.

Насколько активно сдают билеты

Количество отмененных после теракта по всей стране массовых мероприятий на весь период текущих продаж (горизонт около года) достигает 1,5–2 тыс., утверждает Бабич. Это около 3% от всех событий, на которые продаются билеты. Большая часть организаторов, по словам Бабича, пытаются перенести концерты на более поздние даты.

После теракта продажи билетов на концерты упали на 60–70% отмечает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Однако ряд мероприятий, «отмененных в моменте», все-таки состоится, продолжает он, а спрос на массовые развлечения уже начал восстанавливаться.

В «МТС Энтертейнмент» говорят, что возвраты денег за отмененные мероприятия 23 и 24 марта были проведены автоматически всем клиентам. В первые дни после теракта количество обращений с просьбой вернуть деньги за билеты было заметно выше, чем в среднем в марте в обычное время. «Мы все еще находимся в процессе обработки заявок на возвраты, но предварительно можем оценить, что суммы возвратов не превышают 5–7% от месячного объема продаж», — уточнили в компании, добавив, что отменены все комиссии за возвраты, система настраивается для возврата кешбэка за покупку. По словам представителя компании, мероприятия в зависимости от решения организаторов могут быть перенесены — в таком случае каждый клиент получит уведомление с новой датой. «Вместе с организаторами мы стараемся автоматизировать и упростить процессы», — сказали также в «МТС Энтертейнмент».

Представитель агрегатора RedKassa утверждает, что отмены мероприятий после теракта не было вообще, а желающих вернуть билеты все меньше. «Понедельник был пиковым днем по количеству заявок на возврат, но сейчас их количество стремится к нулю», — заявили в RedKassa, не приведя точных данных по возвратам.

Представитель «Яндекс Афиши» уточнил, что осуществлен полный возврат средств всем, кто купил билеты на концерт группы «Пикник». «Возвраты на остальные мероприятия, запланированные в концертном зале, осуществляются по действующему закону: пользователь заполняет заявку, организатор принимает решение о возврате», — добавили в пресс-службе «Яндекс Афиши».

Как концертная отрасль пережила последние годы

За последние четыре года концертная отрасль пережила два масштабных кризиса — в связи с пандемией коронавируса и с началом специальной военной операции России на Украине.

В 2020 году из-за локдауна, ограничений по посещаемости массовых мероприятий и закрытия границ деятельность концертных агентств фактически остановилась. В первом полугодии 2021 года по всей стране состоялось не более 2 тыс. концертов, а оборот индустрии рухнул на 85–90% по сравнению с результатами аналогичного периода 2019 года, когда продажи билетов на концерты принесли 110–120 млрд руб.

Как изменились правила возврата билетов В 2020 году на фоне пандемии правительство ввело временные правила возврата денег за отмененные или перенесенные мероприятия. Если раньше вернуть средства должны были в течение десяти дней с момента обращения, то после жалоб бизнеса на убытки власти сначала увеличили этот срок до 30 дней, а позже разрешили возвращать деньги только на отмененные, а не на перенесенные мероприятия. В результате многие организаторы стали переносить концерты на неопределенный срок. РБК обнаружил в соцсетях жалобы пользователей, которые купили билеты на концерты 2020 года и до сих пор не могут их вернуть. Такие сообщения касаются, в частности, агрегатора «Яндекс Афиша», который распространял билеты на концерт финской рок-группы Nightwish, запланированный в «Крокус Сити Холле» и несколько раз перенесенный на неопределенный срок. В пресс-службе «Яндекс Афиши» РБК сообщили, что полученные от продажи билетов средства не хранятся на счетах агрегатора, а передаются напрямую организаторам, которые и принимают решения по возвратам. «Отмена и перенос событий в ковидный период 2020 года — это общая ситуация для рынка, которая затронула сотни организаторов и мероприятий и все билетные операторы, — заверяют в пресс-службе сервиса. — В каждом случае необходимо разбираться отдельно: был ли объявлен перенос, согласился ли организатор на возврат и так далее. По концерту Nightwish, указанному в примере, мы продолжаем работать с организатором, возвраты производятся и зависят от условий, которые обозначает именно партнер-организатор».

Новая волна отмен концертов началась весной 2022 года. Тогда от гастролей в России массово отказались западные артисты. Ряд отечественных исполнителей либо получили статус иноагента, либо уехали из страны и объявили о приостановлении творческой деятельности. Ситуация ударила не только по официальным промоутерам, но и по перекупщикам, бизнес которых фактически остановился.

Массовые переносы и отмены происходили и после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. Тогда около сотни концертов, фестивалей и вечеринок, которые должны были пройти на неделе с 19 по 25 сентября, так и не состоялись. А на следующий день после объявления мобилизации организаторы перенесли или отменили на 270% больше мероприятий, чем в среднем.

Когда восстановится спрос на концерты

Концертной индустрии вновь «нанесен существенный урон», констатирует Евгений Сафронов из InterMedia. В ежемесячном пересчете падение рынка в ближайшие месяцы может составить до 50%. Выросли расходы организаторов на охрану, что снизило рентабельность бизнеса, указывает он.

Отношение общества к концертам вернется к «состоянию, близкому к норме», в течение одного-двух месяцев, считает, в свою очередь, Сергей Бабич. «Наша страна становится все более стрессоустойчивой, — объясняет он свой прогноз. — Есть люди, которым сейчас, наоборот, нужно для преодоления стресса сходить в кино, на спектакль или на концерт. Чем быстрее мы вернемся в норму, тем быстрее начнем действовать разумно, а не метаться с разного рода инициативами».

В «МТС Энтертейнмент» считают, что одно из последствий трагедии в «Крокус Сити Холле» — «среднесрочные страхи зрителей». «Для восстановления спроса организаторам и площадкам нужно показывать усиление мер защиты и рассказывать об этом, — говорит представитель компании. — Обычно [после чрезвычайных ситуаций] спрос восстанавливается в среднем в течение пары недель. Быстрее восстанавливаются театры — мы уже видим, что люди покупают билеты на спектакли, пусть и в меньшем объеме, чем обычно».

По информации Сафронова, сейчас в Госдуме обсуждается вопрос о возложении ответственности за безопасность и охрану не на организаторов, а на площадки, где проходят мероприятия. Это решение, по его словам, способно существенно повлиять на издержки индустрии. «Стоимость билета может вырасти значительно, — утверждает он. — Но власти могут поступить разумно, взяв контроль безопасности на себя».