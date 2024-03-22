В Москве отменили все массовые мероприятия после теракта в «Крокус Сити»
В Москве на предстоящих выходных отменяются все спортивные, культурные и массовые мероприятия на фоне нападения со стрельбой в «Крокус Сити Холле», сообщил мэр Сергей Собянин.
«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал он в своем телеграм-канале.
Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», также произошло два взрыва и начался пожар. Источники РБК сообщали, что речь о пяти людях в камуфляже, они находятся внутри здания.
К месту прибыли экстренные службы, пожарные начали спасение людей, из подвала вывели около 100 человек, предпринимаются меры по спасению людей, находящихся на крыше.
К тушению пожара привлекли авиацию, которая сбрасывает воду на горящее здание.
МИД России назвал произошедшее «кровавым терактом».
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться