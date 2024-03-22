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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Москве отменили все массовые мероприятия после теракта в «Крокус Сити»

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий на фоне теракта в «Крокус Сити»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Вечером 22 марта «Крокус Сити Холл» подвергся нападению со стрельбой, там начался пожар, есть погибшие и пострадавшие
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве на предстоящих выходных отменяются все спортивные, культурные и массовые мероприятия на фоне нападения со стрельбой в «Крокус Сити Холле», сообщил мэр Сергей Собянин.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал он в своем телеграм-канале.

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», также произошло два взрыва и начался пожар. Источники РБК сообщали, что речь о пяти людях в камуфляже, они находятся внутри здания.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

К месту прибыли экстренные службы, пожарные начали спасение людей, из подвала вывели около 100 человек, предпринимаются меры по спасению людей, находящихся на крыше.

К тушению пожара привлекли авиацию, которая сбрасывает воду на горящее здание.

МИД России назвал произошедшее «кровавым терактом».

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Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Крокус Сити Холл» Сергей Собянин массовые мероприятия нападение стрельба пожары
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