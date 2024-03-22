Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий на фоне теракта в «Крокус Сити»

В Москве отменили все массовые мероприятия после теракта в «Крокус Сити»

Вечером 22 марта «Крокус Сити Холл» подвергся нападению со стрельбой, там начался пожар, есть погибшие и пострадавшие

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве на предстоящих выходных отменяются все спортивные, культурные и массовые мероприятия на фоне нападения со стрельбой в «Крокус Сити Холле», сообщил мэр Сергей Собянин.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал он в своем телеграм-канале.

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», также произошло два взрыва и начался пожар. Источники РБК сообщали, что речь о пяти людях в камуфляже, они находятся внутри здания.

К месту прибыли экстренные службы, пожарные начали спасение людей, из подвала вывели около 100 человек, предпринимаются меры по спасению людей, находящихся на крыше.

К тушению пожара привлекли авиацию, которая сбрасывает воду на горящее здание.

МИД России назвал произошедшее «кровавым терактом».