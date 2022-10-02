В России отменили десятки концертов после указа о частичной мобилизации

Сервис Ticketscloud зафиксировал волну отмен концертов и фестивалей после объявления мобилизации. Отмены носят менее массовый характер, чем в конце февраля, но эксперты опасаются, что на этот раз тренд будет более долгосрочным

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Около сотни массовых мероприятий в России — концертов, фестивалей, вечеринок — были отменены или перенесены в течение недели с 19 по 25 сентября, в середине которой была объявлена частичная мобилизация. Такую статистику по запросу РБК предоставил билетный агрегатор Ticketscloud.

На следующий день после объявления мобилизации организаторы перенесли или отменили на 270% больше мероприятий, чем средняя норма, подсчитали в Ticketscloud. Для сравнения: после объявления о военной спецоперации на Украине 24 февраля тоже был всплеск отмен мероприятий, и ситуация была более драматичная — на следующий день отклонение от нормы отмен и переносов составило 436%.

На основе текущих данных Ticketscloud прогнозирует, что по итогам второй недели будет еще чуть более 200 отмен и переносов.

Как считали отмены концертов С 2014 года Ticketscloud (сервис специализируется преимущественно на билетах на концерты, фестивали и вечеринки) отслеживает ключевые показатели продаж, отмен и переносов. На основании этих данных аналитики могут оценить, какое количество отмен и переносов применительно к тому или иному сезону находится в рамках нормы. Как правило, после масштабных социальных, политических или экономических событий спрос на билеты меняется или увеличивается количество возвратов, переносов и отмен мероприятий. Исходя из известной нормы, компания считает динамику отмен и переносов в процентном выражении от нее.

Помимо отмены концертов агрегатор зафиксировал и увеличение числа желающих вернуть билеты. Так, за неделю после объявления мобилизации Ticketscloud получил на 123% больше заявок на возврат, чем бывает в среднем за этот срок. Здесь тренд в целом похож на февральский: тогда в первую неделю после 24 февраля агрегатор зафиксировал увеличение числа возвратов билетов на 122%, во вторую неделю — на 129%.

«После февральских событий ситуация довольно быстро вернулась в норму (через месяц), а что будет сейчас — сложно предсказать», — отмечают в Ticketscloud. «Положение индустрии осложняется тем, что осень и зима — это традиционно активный сезон и при нормальной ситуации мы бы видели рост продаж. Поэтому любое нынешнее падение ощущается сильнее, чем это показывают цифры», — поясняет собеседник РБК в компании.

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Общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских, комментируя тренд, рассказала, что по ряду мероприятий речь идет не об отмене, а о переносе на «более стабильное время». «Мы также видим падение продаж от 50% и выше в зависимости от региона и города. Возможно, ситуация стабилизируется», — добавила Шпигальских.

Ранее в пресс-службе MTC Entertainment (компании принадлежат билетные витрины МТС Live и Ticketland) сообщали, что уже 21 сентября продажи билетов на мероприятия упали почти на 30% по сравнению с предыдущим днем и со средними продажами по средам. Тогда в компании отмечали, что суммарно за месяц падение не должно превысить 10%. РБК направил запрос в MTC Entertainment по текущей динамике. Представители билетных агрегаторов Kassir.ru и «Яндекс.Афиша», а также платформы TimePad статистику по отменам, переносам и возвратам предоставить отказались.

Что говорят продюсеры и промоутеры

Генеральный директор концертного агентства «Мельница» (организовывало концерты Limp Bizkit, группы «Звери», Deep Purple и др.) Сергей Мельников сказал РБК, что сейчас действительно отменяются многие мероприятия «по разным причинам». «У нас все, что могло отмениться, отменилось еще до этого (мобилизации. — РБК), — отмечает Мельников. — Осталось несколько мероприятий, мы их постараемся провести. Новых мы пока заводить не будем. У меня никаких иллюзий нет». Еще два собеседника РБК в агентствах сообщили на условиях анонимности, что у них отменены или перенесены на неопределенный срок все концерты «на ближайшее время».

Какие мероприятия отменены или перенесены после мобилизации Одной из первых на объявление частичной мобилизации отреагировала певица Валерия. В соцсетях она сообщила об отмене всех сольных выступлений в ближайшее время, заявив, что в текущих обстоятельствах давать концерты неуместно. Ближайшие выступления отменил и Стас Михайлов, также сославшись на «другую реальность» и неуместность концертов «в нынешних обстоятельствах». Рэпер Джиган перенес с 4 октября на конец ноября концерт в Екатеринбурге. А Элджей еще в конце августа отменил осенний тур из почти 20 шоу, но официальной причиной назвал заболевание коронавирусом. Отменяются и региональные мероприятия. В частности, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще 13 сентября поручил отказаться от выступлений звезд эстрады на праздновании 85-летия края. В Адыгее отменили большую часть запланированных на 5 октября мероприятий в честь 100-летия республики. Не состоялись и запланированные празднования в честь 200-летия Омской области. Все развлекательные массовые мероприятия отменили в Воронежской области, отказаться от концертов призвал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Организаторы, у которых на ближайшие мероприятия уже проданы все билеты, по возможности будут их отрабатывать, чтобы избежать возвратов, утверждает продюсер Иосиф Пригожин. «Пока непонятно, как существовать в новой системе координат. Представьте: объявлена мобилизация. А на концерты ходит женская аудитория — мамы, дочери, жены. Откуда у них будет настроение развлекаться? В эмоциональный период делать кассовые события, продавать билеты и радоваться невозможно. Может быть допустимым только формат частных корпоративов, поскольку это желание одного человека, или тематических программ, например Дня учителя, дней городов и т.д.», — объясняет Пригожин.

Собеседник РБК рассказал и о случаях получения повесток самими исполнителями. «Организатор заплатил за аренду, продал билеты, а у него накануне концерта забрали двух-трех музыкантов — это большой риск», — говорит Пригожин.

Руководитель информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов назвал целый ряд факторов, влияющих на текущую ситуацию в концертной индустрии. В первую очередь, по его словам, сказалась «неуверенность всех слоев общества в завтрашнем дне». Билеты на концерты и спектакли, в отличие от кино и музеев, как объясняет Сафронов, покупают заранее, а в текущих обстоятельствах спланировать досуг невозможно. «Имеют место не всегда ответственные публичные заявления артистов, часто неизбежно приводящие к отмене уже запланированных концертов, — продолжает глава InterMedia. — В лучшем случае некоторые артисты заранее предупреждают о приостановке концертной деятельности, однако это также сокращает обороты отрасли, поскольку количество привлекательных для публики гастролеров ограниченное». Сафронов также согласен с тем, что «мобилизация лишает отрасль значительного количества востребованных специалистов». Сокращается, по его словам, и объем аудитории, а у оставшейся падает покупательная способность.

Однако есть и те, кто придерживается другой позиции. Так, генеральный директор концертного агентства TCI (в разные годы организовывало концерты Rammstein, Дженнифер Лопес, The Rasmus и др.) Эдуард Ратников сказал РБК, что компания «будет развлекать людей даже в аду». В пресс-службе Crocus City Hall сообщили, что первый после ремонта концерт запланирован на 8 октября: «Пока работаем без изменений». Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич также отметил, что «заметного увеличения» отмен не наблюдает.