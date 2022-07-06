Перекупщикам билетов оказалось нечего продавать

На фоне массовой отмены крупных концертов перекупщики билетов фактически прекратили свою деятельность. Возможность заработать у них остается только на востребованных театральных постановках и топовых спортивных соревнованиях

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Количество билетов на концерты, которые были реализованы через сервисы перепродажи, по итогам первой половины 2022 года фактически приблизилось к нулю. Об этом РБК сообщил организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Такую же оценку озвучили глава Ассоциации билетных брокеров Василий Подорольский и председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий. При этом еще в доковидном 2019 году через брокеров реализовывалось, по оценке Бабича, около 5% всех билетов, по оценке Зубицкого, — 5–10%.

Билетными брокерами, как утверждает Бабич, являются легальные компании, имеющие официальное юрлицо. В отличие от простых спекулянтов, нарушающих закон, работающих как физлица и проводящих операции «с карты на карту», они выплачивают белые зарплаты сотрудникам и налоги, а также находят возможность устанавливать наценки, формально не нарушая законодательство.

На вторичном рынке билетов число работающих как ИП или ООО легальных перекупщиков к концу июня 2022 года не превышало 20 предпринимателей, отмечает Бабич. До пандемии их насчитывалось больше 300. В денежном выражении таким брокерам тогда удавалось зарабатывать 15–20% сверх официальных расценок всех выпущенных в продажу билетов, сейчас этот показатель меньше 3%.

В 2019 году продажи билетов на так называемые афишные исполнительские мероприятия (сюда не входят корпоративы и массовые мероприятия, не подразумевающие выступления артистов) приблизились к 100 млрд руб., сообщил РБК главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Эти цифры учитывают реализацию билетов через перекупщиков, однако обособить их, по словам Сафронова, нельзя. В пандемийном 2020 году общие продажи билетов сократились до 28 млрд руб., которые были обеспечены первыми месяцами года. В 2021-м был зафиксирован незначительный рост — до 30–35 млрд руб. Оценок за первую половину 2022 года пока нет, но примерный прогноз на весь год, по словам Сафронова, — 50 млрд руб.

Как работают перекупщики билетов В 2019 году были приняты поправки в закон «Основы законодательства РФ о культуре», согласно которым компании — распространители билетов не имеют права устанавливать наценку больше 10%. Причем посредниками могут выступать только площадки, уполномоченные организаторами мероприятия на основании договора. Наказанием за перепродажу билетов по завышенной цене может быть штраф в размере от трехкратной до пятикратной цены, указанной на билете. Чаще всего брокеры, как объясняет один из экспертов рынка, работают по одной из трех схем, по их мнению, не нарушающих закон. Первая — наценка действительно не превышает 10%. Вторую схему используют брокеры, находящиеся в тесном контакте с организаторами: в случае если спрос на билеты на тот или иной концерт явно превышает предложение, брокер обращается к организатору и просит его официально переоценить билет. При этом в официальной продаже таких билетов почти не остается, поскольку все они уже реализуются через перекупщиков. Третья схема состоит в том, что брокер выставляет билет без указания стоимости, а в случае согласия конкретного потребителя на покупку перевыпускает его уже с наценкой. Несмотря на то что запрет на перепродажу существует, каких-то объективных препятствий для покупки большого количества билетов с целью дальнейшей перепродажи нет, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Организация культуры или уполномоченное ей лицо просто не сможет отказать перекупщику в продаже билетов. Количество дел по этой норме закона крайне мало, однако точную цифру Токарева не привела. Контроль за соблюдением законодательства в сфере регулирования деятельности перекупщиков, по словам юриста, осуществляет Минкультуры. В пресс-службе Минкультуры не ответили на запрос РБК. Как правило, по словам Токаревой, у покупателя не возникает проблем с возвратом билета, приобретенного у перекупщика, поскольку изначально такой билет приобретен у надлежащего лица. Однако стоит иметь в виду, что на перепродажу могут быть выставлены и поддельные билеты. В такой ситуации к возврату он принят не будет.

Читайте на РБК Pro Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции

Почему перекупщики практически остались без работы

Главной причиной падения спроса на услуги перекупщиков Бабич называет отсутствие sold-out мероприятий — то есть вызывающих особый ажиотаж концертов, билеты на которые распродаются в первые недели после старта продаж. К таким можно отнести, например, выступление Thirty Seconds to Mars в «Олимпийском» в 2018 году или Rammstein и Muse в «Лужниках» в 2019-м.

Вторичный рынок, по словам Бабича, живет за счет излишнего ажиотажа и агрессивного маркетинга. А количество мероприятий сейчас составляет 25% от уровня 2019 года — брокерам попросту нечего продавать. Но это палка о двух концах, следует из объяснений собеседника РБК. Большинство крупных стадионных концертов без билетных брокеров попросту невозможно организовать с финансовой точки зрения: брокеры авансируют такие шоу, заранее внося определенную сумму на выкуп части билетов, за счет этих средств организаторы покрывают свои основные расходы.

Перекупщики работают на дорогих билетах, которые всегда в дефиците и пользуются повышенным спросом, подтверждает Сафронов. Этим, по его словам, и обусловлена спекуляция: «Такие билеты всегда связаны со звездами, которых сейчас на рынке намного меньше: зарубежные исполнители от выступлений отказались, значительная часть российских — тоже». Уже в марте билетные сервисы МТС Ticketland и МТС Live отмечали, что доля концертов иностранных артистов от всех запланированных выступлений опустилась ниже 1%.

Единственная сфера, где сейчас остаются перекупщики, — театры, утверждает Бабич. Зубицкий главной «жертвой» перекупщиков сейчас называет Большой театр.

Схема, по которой работают брокеры, была выявлена еще в 2021 году. Несмотря на то что пройти в театр может только тот посетитель, паспортные данные которого указаны в приобретенном билете, лазейку для спекулянтов составляют билеты, выделяемые театром для сотрудников спонсорских организаций и находящиеся в статусе брони. Нередко гости, для которых предназначены эти брони, от них отказываются. Однако в результате билеты не возвращаются в кассы, а уходят перекупщикам, у которых уже заготовлен список потенциальных желающих посетить конкретное представление.

Бывший руководитель компании Ticketland Виталий Виноградов год назад заявлял, что у перекупщиков существует «договоренность с сотрудниками театра», по которой подобные брони при отказе гостя реализуются через вторичный рынок. РБК направил запрос в пресс-службу Большого театра.

Что говорят сами брокеры

Спрос на услуги перекупщиков впервые упал в пандемию, утверждает владелец одной из крупных платформ по перепродаже билетов. Отменять мероприятия и возвращать деньги организаторы не спешили, выбрав стратегию бессрочных переносов. При этом зрители требовали деньги от компаний вторичного рынка, в которых они приобретали билеты, а те, в свою очередь, должны были возвращать их из собственных сбережений. Вернуть деньги за билет, если тот был продан с чеком, брокер обязан по закону о защите прав потребителя, хотя недобросовестные участники рынка могли и отказать в этом.

«В этот момент и проявилось недоверие со стороны зрителя, причем не только к тем, кто перепродает билеты, но и к организаторам. Поэтому сейчас абсолютное большинство зрителей покупают билеты за несколько дней до концертов, а это невыгодно», — отмечает собеседник РБК.

Создатель платформы eTicket4 Даниил Кручинин тем не менее утверждает, что с февраля 2022 года показатели продаж стали чуть лучше, чем в начале пандемии, в основном за счет спортивных мероприятий и спектаклей в театрах. В качестве примера соревнований, спрос на которые превышал предложение, Кручинин привел матчи «Зенит» — «Спартак» в рамках Суперкубка России и «Динамо» — «Спартак» в рамках финала Кубка России. Для их посещения не требовались Fan-ID, а значит, и билеты не были персонифицированы. Доля же концертов, по словам Кручинина, сократилась в разы, поскольку основной объем вторичного рынка приходился на популярных зарубежных исполнителей. Абсолютные цифры собеседник РБК не привел.

«В целом вторичный рынок сократился пропорционально первичному. В 2021 году намечалась тенденция на восстановление: продажи выросли в несколько раз по отношению к первому полугодию 2020 года. Тенденция прервалась в начале текущего года. Помимо сократившегося предложения уменьшился и сам спрос: снизилась активность потребителей, люди стали меньше тратить на сферу развлечений», — констатировал Кручинин.