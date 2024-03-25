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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«Пикник» посвятит концерт в Петербурге памяти жертв теракта в «Крокусе»

«Пикник» посвятит концерт в Петербурге 27 марта памяти жертв теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Концерт должен пройти 27 марта. Музыканты заявили, что «ищут возможность проведения вечера памяти». При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, в том числе помощница директора «Пикника»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Пикник» посвятит концерт 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила группа в своем телеграм-канале.

Музыканты «ищут возможность проведения вечера памяти», собранные средства направят пострадавшим и семьям погибших.

Концерт был запланирован в зале «Октябрьский» на Лиговском проспекте, группа собиралась выступить с симфоническим оркестром «Таврический». Утром 25 марта на странице БКЗ было опубликовано сообщение, что мероприятие отменять не будут, но позже, как обратила внимание «Фонтанка», его удалили. В фонде развития и культуры «Ева», который выступает организатором, сообщили изданию, что у музыкантов сгорели все инструменты и оборудование.

Пропавшая после теракта в «Крокусе» помощница директора «Пикника» погибла
Общество
Екатерина Кушнер

«Пикник» 22 марта должен был выступить в «Крокус Сити Холле». Перед началом концерта в здание ворвались вооруженные лица и открыли стрельбу; начался пожар, который распространился на площади 12,9 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 182, в том числе 97 остаются в больницах. Группа сообщала, что не может связаться с помощницей директора «Пикника» Екатериной Кушнер. Позднее стало известно, что женщина погибла, ее опознал муж.

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский записал видеообращение, в котором выразил соболезнования семьям жертв теракта.

Подозреваемых задержали утром 23 марта. ФСБ заявила о причастности 11 человек, четверых из которых назвала непосредственными исполнителями атаки. Их арестовали на два месяца.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Крокус Сити Холл» концерты теракт Санкт-Петербург
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