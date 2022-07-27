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Reuters узнал об обещании России оставаться на МКС до 2028 года

Фото: NASA / Newsmakers / Getty Images
Фото: NASA / Newsmakers / Getty Images

Россия сообщила NASA о планах оставаться на Международной космической станции по крайней мере до 2028 года, что на четыре года больше, чем было указано в официальном заявлении «Роскосмоса». Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роскосмоса».

Ранее, 26 июля, новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года.

Борисов доложил Путину о планах уйти с МКС и создать российскую станцию
Политика
Владимир Путин и Юрий Борисов (слева направо)

Материал дополняется

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