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В NASA заявили о планах продолжить работу на МКС после ухода России

Представители NASA сообщили, что Россия официально не уведомила американскую сторону о выходе из проекта МКС после 2024 года. США намерены эксплуатировать станцию до 2030 года
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

NASA продолжит эксплуатировать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года, заявил на пресс-конференции Национального аэрокосмического агентства руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

Так он прокомментировал слова гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова о намерении России уйти с МКС после 2024 года. «Мы подойдем к 2030 году полными сил», — процитировал Монталбано редактор издания SpaceNews Джефф Фауст в Twitter.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя NASA сообщает, что Россия не уведомила американскую сторону о своих планах. Астронавт Челл Линдгрен, который сейчас находится на МКС, подтвердил это по видеосвязи в ходе конференции, передает Фауст. По словам Линдгрена, находящиеся на станции «работают вместе».

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Владимир Путин и Юрий Борисов (слева направо)

Сейчас на борту МКС помимо Линдгрена находятся астронавты NASA Роберт Хайнз, Саманта Кристофоретти и Джессика Уоткинс, а также космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

В феврале в NASA допускали, что эксплуатация МКС может прекратиться в начале 2031 года. Согласно плану NASA, к этому времени станция начнет медленно снижаться, а затем войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в необитаемую зону в южной части Тихого океана рядом с Точкой Немо.

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Борисов ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным, объявляя о решении выйти из проекта МКС, заявил, что страна исполнит все обязательства перед партнерами. По его словам, к 2024 году «Роскосмос» начнет формировать российскую орбитальную станцию.

О намерении России отказаться от использования МКС и создать собственную орбитальную станцию Борисов говорил еще в 2021 году, когда был вице-премьером. Он уточнил, что Россия намеревается предупредить партнеров по станции о выходе из проекта.

В марте в «Роскосмосе» допустили, что российское правительство может не продлить действующее до 2024 года соглашение об участии корпорации в программе МКС из-за санкций США и ЕС, введенных в ответ на военную операцию на Украине. В NASA ранее подчеркивали, что продолжают сотрудничество с «Роскосмосом» по поддержке работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон указывал, что отношения астронавтов с коллегами из России на станции остаются рабочими и профессиональными.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
NASA МКС астронавты космонавты Роскосмос
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