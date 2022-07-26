Госдеп США назвал печальным решение России об уходе с МКС

Нед Прайс (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

В США сочли «печальным событием» сообщения о предстоящем сворачивании российской миссии на Международной космической станции (МКС), заявление об этом стало для Вашингтона неожиданностью, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе пресс-конференции. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепа.

«Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно — в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах», — сказал он, добавив, что пока не знает, ведутся ли по этому вопросу какие-либо переговоры.

В середине июля «Роскосмос» и NASA договорились о проведении перекрестных полетов интегрированных экипажей к МКС, первые совместные полеты запланированы на осень этого года. Если корабль одной из сторон задержится, то хотя бы один космонавт от России или США будет на станции, чтобы обслуживать свой сегмент МКС.

Однако 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года, заверив, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.

В NASA, которое отвечает за американский сегмент МКС, сообщили, что Россия не уведомила их об этом решении, добавив, что заинтересованы в партнерстве с российскими космонавтами по работе на станции. США намерены продолжать работать на станции после сворачивания российской миссии, как и было запланировано, до 2030 года.

Согласно опубликованному в начале февраля отчету NASA, в январе 2031 года МКС планируют затопить — станция начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в южной части Тихого океана.

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О планах уйти с МКС в апреле говорил прежний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в апреле, добавив, что уже разрабатывается эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Тогда же он заявил, что Россия уведомит партнеров об уходе с МКС за год до этого. В начале июня в «Роскосмосе» заявили, что миссию на МКС свернут, когда будет готова российская станция.