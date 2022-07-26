В NASA заявили, что Россия не предупреждала об уходе с МКС

Фото: NASA / Getty Images

Национальное аэрокосмическое агентство не получало официального уведомления от российской стороны о намерениях выйти из проекта международной космической станции после 2024 года, заявила на пресс-конференции NASA руководитель управления по аэронавтике и исследованию космического пространства МКС Робин Гейтенс. Трансляция велась на сайте NASA.

Ранее новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами, заверил он. Также Борисов рассказал, что главным приоритетом станет строительство Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Гейтенс отметила, что NASA не заинтересовано в завершении партнерства с Россией. «Они были хорошими партнерами, как все другие партнеры, и мы хотим, чтобы партнерские отношения по обеспечению работы космической станции до окончания этого десятилетия продолжались», — сказала представитель американского космического ведомства.

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Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в конце апреля заявил, что Россия уведомит партнеров о своем уходе с МКС за год до этого. Он подчеркнул, что российское правительство разрешило работу на станции до 2024 года. Тогда же он говорил о планах по строительству РОСС, указав, что эскизный проект станции уже разрабатывается. До этого Рогозин говорил, что к 2030 году, когда планируют завершить миссию США, МКС уже «развалится». «Ее ресурс — 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — сказал он.

В начале июня в «Роскосмосе» объявили, что продолжат работу на МКС до появления российской станции.

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В начале февраля NASA опубликовало отчет, в котором говорилось, что в январе 2031 года МКС начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в южной части Тихого океана.