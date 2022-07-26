Борисов доложил Путину о планах уйти с МКС и создать российскую станцию
Основным приоритетом России в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил новый гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал он.
По словам Борисова, к этому времени Россия начнет формировать свою орбитальную станцию.
В то же время гендиректор «Роскосмоса» отметил, что космическая отрасль России находится в «непростой ситуации». «Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — сказал он.
В конце апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла окончательное решение о сворачивании работ на станции, но отказался сообщить точные сроки. Тогда он заверил, что российская сторона предупредит партнеров об уходе с МКС за год до окончания работы, согласно действующим обязательствам. «Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», — указывал он.
В начале февраля NASA обнародовало отчет, в котором говорилось, что в январе 2031 года МКС начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу, где сгорит. Ее обломки могут упасть в южной части Тихого океана.
В то же время Рогозин утверждал, что МКС может развалиться до 2030 года, если в ее ремонт не будут вкладываться «колоссальные» средства. Он указал, что ресурс станции оценивался на 15 лет, а с 1998 года, когда ее вывели на орбиту, прошло уже 24 года. Заменить МКС для России должна будет российская «многофункциональная» станция, эскизный проект которой разрабатывают в корпорации «Энергия», добавил Рогозин.