Маск отреагировал на уход России с МКС пожеланием счастливого пути

Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images )

Владелец производителя ракет SpaceX Илон Маск пожелал России счастливого пути, комментируя сворачивание российской миссии на международной космической станции после 2024 года.

«Bon voyage», — написал он в Twitter в ответ на сообщение о решении России уйти с МКС.

Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину 26 июля сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года, когда закончит действовать разрешение на работу на станции российского правительства. При этом Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами, заверил он. Также Борисов рассказал, что главным приоритетом станет строительство Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В Национальном космическом агентстве, которое отвечает за американский сегмент МКС, сообщили, что Россия не уведомила их об этом решении, добавив, что заинтересованы в партнерстве с российскими космонавтами по работе на станции.

Руководитель программы Джоэл Монталбано заявил, что США продолжат работать на станции после сворачивания российской миссии, как и было запланировано, до 2030 года. Согласно опубликованному в начале февраля отчету NASA, в январе 2031 года МКС начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в южной части Тихого океана.

О планах свернуть миссию на МКС после 2024 года говорил еще прежний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в апреле. Он подчеркивал, что Россия уведомит партнеров об уходе со станции за год до этого. Тогда же Рогозин рассказал, что эскизный проект РОСС уже разрабатывается. По оценке Рогозина, к 2030 году, когда планируют завершить миссию США, МКС уже «развалится». «Ее ресурс — 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — сказал он. В начале июня в «Роскосмосе» заявляли, что продолжат работу на МКС до появления российской станции.