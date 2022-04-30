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Россия определилась со сроками завершения работы на МКС

Глава «Роскосмоса» Рогозин: Россия определилась со сроками завершения работы на МКС
Россия за год предупредит о завершении работы на Международной космической станции в соответствии с обязательствами, сказал гендиректор «Роскосмоса». Россия пока может работать на станции до 2024 года
Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: Роскосмос)

Решение о сроке работы России на Международной космической станции (МКС) принято, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нем публично. Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС», — сказал Рогозин, уточнив, что сроки определяют правительство и президент (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия пока продолжает работу на орбитальной станции до 2024 года.

Гендиректор «Роскосмоса» напомнил о планах построить Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС): она «будет многофункциональна, работа по ней уже идет, эскизный проект разрабатывается корпорацией «Энергия». «Когда он будет представлен и защищен, после этого мы уже приступим к созданию этого «умного железа» и подготовке его запуска в космос, развертыванию станции», — добавил он.

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Предполагается, что РОСС заменит МКС. Новая станция не будет постоянно обитаемой, в год к ней будут запускать до двух пилотируемых кораблей. В основу РОСС ляжет модуль НЭМ-1, который почти десять лет строила РКК «Энергия» для МКС. Его запуск запланирован в период с 2025–2026 годов до 2030-го. Остальных модулей, которые еще не созданы, — с 2030 по 2035 год.

В начале марта Рогозин говорил, что МКС может «развалиться» еще до 2030 года, если в ее ремонт не вложить «колоссальные деньги». «Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс — 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — заявлял он.

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Глава «Роскосмоса» также предупреждал, что в случае прекращения обслуживания 500-тонной МКС из-за санкций против России она может упасть на территорию США, Европы, Индии или Китая. «Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай», — говорил Рогозин, обращаясь к США.

Сейчас на МКС находятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

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Елена Чернышова
Дмитрий Рогозин Роскосмос МКС
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