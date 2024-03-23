 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 
Эксклюзив

Агаларов рассказал о гибели охранника при теракте в «Крокус сити»

Владелец «Крокуса Сити Холла» Агаларов рассказал о гибели охранника при теракте
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Агаларов назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей и принес соболезнования семьям жертв теракта

Агаларов рассказал о гибели охранника при теракте в «Крокус сити»
Video

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт. Он вместе с сыном Эмином и директором филиала Романом Грачевым снова приехали на место ЧП.

«Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», — сказал Агаларов телеканалу РБК.

По его словам, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. «С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контролеры», — сказал Араз Агаларов. Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.

Теракт со 133 погибшими в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

По последним данным Следственного комитета, жертвами атаки стали 133 человека, пострадали 140.

Задержаны 11 подозреваемых, в том числе четыре непосредственных участника атаки.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Опубликован список погибших в теракте

После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»

Авторы
Теги
Чингис Очиров
При участии
Лилия Пашкова
Крокус Сити Холл Эмин Агаларов Араз Агаларов теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
США осудили теракт в «Крокус Сити Холле» Политика, 22:58
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 22:53
В Севастополе объявили воздушную тревогу Общество, 22:49
На Крымском мосту временно перекрыли движение машин Общество, 22:44
Бастрыкин поручил наградить помогавших спасать людей в «Крокусе» Общество, 22:40
Группа «Пикник» сообщила о пропаже помощницы директора коллектива Общество, 22:37
Спасательную операцию на месте теракта в «Крокусе» завершили Общество, 22:25
Никарагуа и Республика Сербская объявили траур после теракта в «Крокусе» Общество, 22:22
Агаларов рассказал о гибели охранника при теракте в «Крокус сити» Общество, 22:07
RT показал видео с еще одним подозреваемым в атаке на «Крокус Сити Холл» Общество, 22:04
Хуситы осудили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» Общество, 21:57
Барбершоп сообщил об угрозах из-за подозреваемого в теракте экс-работника Общество, 21:46
Четырех подозреваемых в атаке на «Крокус» доставили в СК в Москву Общество, 21:36
Гостья «Крокуса» рассказала об эвакуации с ребенком-колясочником Общество, 21:18