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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»

«РИА Новости»: Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
По результатам проверки Генпрокуратура не выявила нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», необходимости наличия вооруженной охраны там не было, рассказали источники «РИА Новости» и «Известий»
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Генеральная прокуратура России не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта группа боевиков устроила теракт. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости», «Известия» и Baza.

«По результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооруженной охраны на данном массовом мероприятии не установлено. Законодательство не содержит императивных требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях» — сообщил источник «РИА Новостей».

Об этом же рассказал источник «Известий», близкий надзорному ведомству. Вместе с тем другой источник газеты уточнил, что проблемы с безопасностью в «Крокус Сити Холле», как и в любом крупном заведении такого толка, могли иметься. «Во-первых, камеры здания должны быть подключены к системе «Безопасный город». Во-вторых, металлические рамки во многих торговых центрах часто работают вхолостую — звенят и все, а реально не фиксируют опасные предметы», — перечислил он.

В «Крокусе» проверят состояние противопожарной безопасности
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли по меньшей мере 137 человек, свыше 180 человек пострадали.

Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной. Вечером 24 марта в Басманный районный суд Москвы арестовал фигурантов дела сроком на два месяца. Им грозит наказание вплоть до пожизненного.

После теракта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла». Генпрокуратура тогда же опровергла данные об отсутствии у «Крокуса» разрешения на эксплуатацию.

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Президент Crocus Group (которому принадлежит «Крокус Сити Холл») Араз Агаларов ранее сообщил РБК, что все противопожарные системы были «в исправном состоянии». «Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — говорил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Крокус Сити Холл» охрана нарушения теракт Генпрокуратура
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