Бастрыкин поручил наградить помогавших спасать людей в «Крокусе»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить личности участников спасательной операции после теракта в «Крокус Сити Холле» для их награждения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в публикации.

Ранее глава СК отметил героизм мужчины, который набросился на одного из стрелявших в людей террористов и обезвредил боевика, и поручил наградить его.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 133 человека, еще более 100 попали в больницы.

Вечером 23 марта губернатор Подмосковья Алексей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции. Поисковую операцию планируют завершить вечером 24 марта, добавил он. В России объявили 24 марта днем траура.