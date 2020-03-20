Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля мер о «закрытии» Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Кремле не обсуждают вопрос о введении запрета на въезд и выезд из Москвы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты задали вопрос, насколько обсуждаются меры по «закрытию» столицы. «Ни насколько не обсуждаются сейчас», — ответил он.

Песков уточнил, что вопрос о запрете въезда и выезда из Москвы — в данный момент или в ближайшее время — не обсуждался совсем.

В четверг, 19 марта, Telegram-канал Baza сообщил, что, если в Москве число заболевших коронавирусом превысит 800 человек, власти введут в столице карантин. Однако столичные власти сообщения о проведенных совещаниях о введении в столице «карантина» из-за распространения коронавирусной инфекции опровергли.