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Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля мер о «закрытии» Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Кремле не обсуждают вопрос о введении запрета на въезд и выезд из Москвы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты задали вопрос, насколько обсуждаются меры по «закрытию» столицы. «Ни насколько не обсуждаются сейчас», — ответил он.

Песков уточнил, что вопрос о запрете въезда и выезда из Москвы — в данный момент или в ближайшее время — не обсуждался совсем.

В четверг, 19 марта, Telegram-канал Baza сообщил, что, если в Москве число заболевших коронавирусом превысит 800 человек, власти введут в столице карантин. Однако столичные власти сообщения о проведенных совещаниях о введении в столице «карантина» из-за распространения коронавирусной инфекции опровергли.

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«Ведомости» ранее писали, что в столице могут ввести комендантский час до конца текущей недели либо в течение следующих двух в связи с пандемией коронавируса. Однако в Минобороны эти сообщения также опровергли

По данным на 19 марта, в Москве общее количество заболевших составляет 98 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий (не более 50 человек в одном помещении).

Теги: Москва, коронавирус, закрытие границы
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