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Власти Москвы назвали клеветой сообщение об обсуждении «закрытия» города

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Москвы не проводили 19 марта совещаний о введении в столице «карантина» из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в пресс-службе мэрии Москвы.

«Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, и соответственно, ничего подобного не обсуждалось. Просим не поддаваться на ложные вбросы и руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса», — сказала пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова (цитата по «РИА Новости»).

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
Общество

В четверг Telegram-канал Baza сообщил, что власти Москвы на специальном совещании определили число заболевших, при достижении которого в столице введут карантин.

«Если число заболевших в Москве перевалит за 800 человек — город закроют», — говорилось в сообщении Telegram-канала.

19 марта в Москве было выявлено еще 12 случаев заражения COVID-19, общее их число приблизилось к ста.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
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