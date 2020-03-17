В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В столичном правительстве попросили руководствоваться официальной информацией. Ранее о возможном введении жесткого карантина сообщили «Открытые медиа»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

«Эти сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — прокомментировала ситуацию заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Ранее об отработке столичными властями плана по введению жесткого карантина в столице сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на источник в городском правительстве, федерального чиновника и собеседника, близкого к кабинету министров. Издание утверждало, что условием для принятия таких мер является «критический» рост числа заболевших к 20 марта.

Сценарий с жестким карантином предусматривает закрытие баров, кафе и ресторанов, перевод МФЦ и центров госуслуг в онлайн-формат, полный перевод сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, на работу из дома.

В понедельник, 16 марта, столичные власти ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек и закрытие всех школ с 21 марта.