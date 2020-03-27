Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID19 в России достигло 1036. За последние сутки врачи диагностировали 196 новых случаев заражения

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных увеличилось до 1036 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В столице зафиксирована еще один случай смерти после заражения коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до трех. Новые случаи заражения выявлены в 16 регионах страны, причем в Мордовии и Дагестане — впервые.

Носителей инфекции обнаружили в следующих регионах:

Москва — 157

Республика Крым — 12

Московская область — 8

Волгоградская область — 3

Чеченская Республика — 2

Республика Мордовия — 2

Удмуртская Республика — 2

Самарская область — 2

Ивановская область — 1

Орловская область — 1

Тульская область — 1

Ярославская область — 1

Республика Дагестан — 1

Ростовская область — 1

Республика Татарстан — 1

Кировская область — 1