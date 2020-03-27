Пандемия коронавируса , 27 мар, 11:22
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Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID19 в России достигло 1036. За последние сутки врачи диагностировали 196 новых случаев заражения
За последние сутки в России выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных увеличилось до 1036 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В столице зафиксирована еще один случай смерти после заражения коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до трех. Новые случаи заражения выявлены в 16 регионах страны, причем в Мордовии и Дагестане — впервые.
Носителей инфекции обнаружили в следующих регионах:
- Москва — 157
- Республика Крым — 12
- Московская область — 8
- Волгоградская область — 3
- Чеченская Республика — 2
- Республика Мордовия — 2
- Удмуртская Республика — 2
- Самарская область — 2
- Ивановская область — 1
- Орловская область — 1
- Тульская область — 1
- Ярославская область — 1
- Республика Дагестан — 1
- Ростовская область — 1
- Республика Татарстан — 1
- Кировская область — 1
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru