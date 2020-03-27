В Москве от коронавируса умер еще один человек

Таким образом, общее число смертей в России от COVID-19 выросло до трех

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве зафиксирован новый случай смерти человека от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. В результате общее число смертей от COVID-19 выросло до трех случаев.

О смерти от COVID-19 первых двух пациентов было объявлено 25 марта. Первыми жертвами болезни в России стали пожилые люди в возрасте 79-ти и 88-ми лет, у обоих была подтверждена пневмония.

Ранее сообщалось о смерти в больнице в поселке Коммунарка, куда госпитализируют больных COVID-19, еще двоих человек — 75-летнего мужчины и 69-летней женщины. Однако в обоих случаях причиной смерти были названы не связанные с коронавирусом заболевания, факт заражения COVID-19 не подтвердился.

Всего в России за сутки выявлено 196 новых случаев заражения COVID-19, из них 157 в Москве. Общее число случаев заражения в России превысило 1 тыс.

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