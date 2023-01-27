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Технологии и медиа ,  
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Чемезов назвал «ерундой» данные о нехватке снарядов для боев на Украине

Глава «Ростеха» Чемезов назвал «ерундой» сообщения о нехватке снарядов у России
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Публикации западных СМИ и заявления украинских политиков о том, что у российских военных не хватает снарядов для ведения боевых действий на Украине не соответствуют действительности, российская оборонная промышленность в разы нарастила их производство. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — сказал Чемезов.

По его словам, производство боеприпасов по заказу Минобороны выросло «в несколько раз», а по некоторым видам вооружений — «на несколько порядков».

Однако, по его словам, расход боеприпасов всех типов — как артиллерийских снарядов и ракет, так и патронов для стрелкового оружия — действительно является высоким.

Материал дополняется

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снаряды Сергей Чемезов
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