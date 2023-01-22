Bloomberg узнал о поставках в ЕС металлов для снарядов через Россию

Россия осталась ключевым звеном поставок редкоземельных металлов из Китая в ЕС. Несмотря на конфликт на Украине и санкции, объем перевозок по российским железным дорогам вырос более чем в два раза за девять месяцев 2022 года

Редкоземельные элементы, необходимые для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном вооружении, перевозят из Китая в Европу через территорию России, сообщает Bloomberg.

Китай поставляет более 90% редкоземельных металлов, используемых в ЕС. Так, китайский лантан широко применяется западными производителями бронебойных боеприпасов. Наиболее востребованный в ЕС вольфрам, используемый для производства противотанкового оружия, также поставляет Китай.

Как пишет Bloomberg, по последним данным ЕС, российские железные дороги остаются важным звеном поставок из Китая, несмотря на то, что общая доля перевозок через территорию России составляет 3-4% от всего объема торговли между Китаем и ЕС. Металлы могут поставляться и по морю, однако такой путь занимает в два раза больше времени, чем железнодорожный. Грузовой поезд, отправляющийся из китайского города Ухань в немецкий Дуйсбург через территорию России идет всего 16 дней.

Объем китайских металлов, перевозимых поездами в том числе попавших под европейские санкции «Российских железных дорог», вырос до 36 тыс. т за первые девять месяцев 2022 года. Это более чем в два раза превышает объем, перевезенный за весь 2021 год. Объем торговли редкоземельными металлами вырос более чем на четыре пятых и за девять месяцев и к сентябрю составил €377 млн ($408 млн).

«Удивительно, что, несмотря на все санкции, эта цепочка поставок все еще работает», — сказал основатель геологоразведочной компании Norge Mining Ltd. Михаел Вурмсер. По его мнению, это подчеркивает важность редкоземельных элементов и зависимость ЕС от них.

РБК обратился за комментариями к представителю РЖД.

Редкоземельные металлы имеют решающее значение при производстве ряда продуктов — от аккумуляторов до микрочипов, а почти две трети выявленных запасов оказались под контролем Китая и России. Отказ от китайских вольфрамовых рудников, на долю которых приходится более 83% мирового производства, может сделать западные экономики особенно уязвимыми, отмечает Bloomberg.

При этом спрос только растет из-за «оборонных расходов, подпитываемых конфликтом между Украиной и Россией», считают в Tungsten West Plc. «Конкуренция за ресурсы вот-вот станет еще более интенсивной», — заявил аналитик Европейского совета по международным отношениям, занимающийся вопросами военной торговли, Рафаэль Лосс.

В начале января шведская горнодобывающая компания LKAB cообщила об обнаружении в Арктике крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных металлов, общим объемом свыше 1 млн т. При этом в компании отмечали, что начать добычу и поставку сырья на рынок смогут по меньшей мере через 10-15 лет.