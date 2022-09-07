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Белый дом не подтвердил данные о получении Россией боеприпасов от КНДР

Пентагон не может предоставить данные о том, что Россия получила оружие от Северной Кореи и использует его в военных действиях на Украине. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Нет никаких признаков того, что эта покупка была завершена, и, конечно же, нет никаких признаков того, что это оружие используется на территории Украины», — сказал он.

Кирби назвал закупку «буквально миллионов снарядов и ракет» потенциальной и отметил, что эти сведения показывают, «насколько отчаянным становится президент России Владимир Путин».

NYT сообщила о закупках Россией «миллионов снарядов и ракет» у КНДР
Политика
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Ранее представитель Пентагона Пэт Райдер сказал, что ведомство зафиксировало факт обращения России к Северной Корее с просьбой о боеприпасах. Он не смог рассказать подробности, но указал, что власти США предают эту информацию гласности для того, чтобы показать миру ситуацию, в которой оказалась Россия из-за военных действий на Украине.

6 сентября газета The New York Times и агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США сообщили о том, что Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР.

Американская разведка не представила журналистам подробностей о самом вооружении, объемах и сроках поставок. Однако неназванный чиновник правительства США рассказал газете, что помимо ракет меньшей дальности и артиллерийских снарядов Россия попытается закупить у КНДР дополнительную технику.

РБК направил запрос в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал данные о поставках «очередным распространяемым фейком».

Теги
Россия КНДР поставки вооружений Пентагон Белый дом Джон Кирби
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