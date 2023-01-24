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NYT узнала о планах Пентагона в шесть раз увеличить производство снарядов

NYT: Пентагон планирует в шесть раз увеличить производство снарядов

Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны, пишет The New York Times.

Военное ведомство инвестирует миллиарды долларов, чтобы восполнить дефицит снарядов, вызванный боевыми действиями на Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов.

Среди планируемых мер — расширение заводов и привлечение новых производителей, они являются частью «самых агрессивных усилий по модернизации оборонно-промышленной базы США почти за 40 лет», отмечает издание.

До начала российской спецоперации на Украине США производили 14 400 неуправляемых снарядов в месяц и их хватало для американской армии. После начала поставок гаубиц и снарядов к ним на Украину производство снарядов утроили в сентябре, а затем еще удвоили в январе. В итоге поставщики смогли производить более 90 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, пишет NYT.

Материал дополняется

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