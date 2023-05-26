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Война санкций ,  
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Ozon сообщил о проблемах с доступом к сервисам Microsoft

«Ъ»: Microsoft отключила Ozon от Word и Excel из-за покупки лицензий обходным путем
Сотрудники Ozon перешли на Telegram и Zoom из-за проблем с доступом к сервисам Microsoft. Американская корпорация заподозрила маркетплейс в приобретении лицензий «обходным путем». Ключевой проблемой стала недоступность почты
Microsoft MSFT $333,15 +3,44% Купить
Ozon OZON ₽1 790 -0,61% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ozon столкнулся с проблемами с доступом к сервисам Microsoft, его оперативно восстановили без «значительного влияния» на работу, сообщил РБК представитель маркетплейса.

«Ozon использует только лицензии Microsoft, приобретенные через официального партнера компании. Информация о покупке лицензий «обходным путем» абсолютно не соответствует действительности», — рассказал он.

Ситуация не коснулась сервисов и коммуникаций для покупателей, партнеров и продавцов Ozon, так как управление складами, управление продажами для продавцов разработаны командой разработчиков маркетплейса

Ранее о том, что Microsoft отключила сотрудников Ozon от доступа к Word, Excel, Teams, Outlook и других своих сервисов из-за возможной покупки лицензий «обходным путем», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к маркетплейсу.

По его словам, это произошло 25 мая. В Ozon после этого перешли на бесплатные аналоги — Telegram, Zoom и Google Meet, но основная проблема связана с почтовым сервисом, поскольку там хранились почти все данные. Собеседник газеты добавил: «Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты.

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Microsoft вскоре после начала российской военной операции на Украине объявила о прекращении деятельности в России, приостановив продажи. За пять месяцев такой политики операционные расходы корпорации составили $126 млн. При этом, рассказывали источники «Коммерсанта», Microsoft направила предложения о продлении лицензий на программное обеспечение российским подразделениям международных компаний и не попавшим под санкции фирмам.

В прошлом феврале банк Озон Банк попал под американские санкции, в реестре говорилось, что тот аффилирован с Совкомбанком, который также был внесен в санкционный список, однако это к тому времени было уже не так — Ozon выкупил кредитную организацию (тогда Оней банк) еще весной 2021-го. Против самого Ozon Holdings PLC не было введено санкций. А спустя месяц, в конце марта 2022 года американский Минфин отменил санкции против Озон банка.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Microsoft Ozon лицензии

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