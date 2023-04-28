Microsoft прекратит выпуск обновлений для Windows 10

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Microsoft прекращает выпуск крупных обновлений для Windows 10. Об этом говорится в сообщении компании.

«Текущая версия 22H2 станет последней версией Windows 10», — отметили в Microsoft. Компания будет поддерживать операционную систему обновлениями безопасности, но крупных обновлений с новыми функциями больше не будет. Кроме того, Microsoft напомнила, что компания остановит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года.

«Мы настоятельно рекомендуем вам перейти на Windows 11», — добавили в Microsoft.

Последнее обновление для Windows 10 22H2 вышло в октябре 2022 года. Оно не несло в себе новых функций, а активировало изменения, уже присутствующие в ранее выпущенных обновлениях и находящиеся в отключенном состоянии.

Microsoft решила приостановить деятельность в России вскоре после начала военной операции на Украине. Компания убрала ускоряющие загрузку контента серверы из России и остановила гарантийное обслуживание Xbox. Кроме того, Microsoft ограничивала установку Windows 11 для россиян, но в итоге вернула эту возможность.

28 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что Microsoft направила российским подразделениям международных компаний и не попавшим под санкции фирмам предложения о продлении лицензий на программное обеспечение.