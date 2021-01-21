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МВД предупредило о наказаниях за ролики с «полицейскими» в TikTok

Ролики с людьми в полицейской форме, которые призывают выйти на акции протеста 23 января, являются «фейковыми и постановочными», заявляют в МВД и обещают наказать их авторов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В МВД утверждают, что ролики в соцсетях, на которых люди в форме полицейских срывают с себя шевроны и призывают к участиям в несогласованных протестах 23 января, являются постановочными. Сообщение со скриншотами из таких роликов появилось в Twitter ведомства.

«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат», — говорится в сообщении. В МВД заявили, что авторов роликов привлекут к административной ответственности.

Ролики, на которых молодые люди в полицейской форме срывают с себя шевроны и призывают к участию в акциях протеста 23 января, появились в TikTok. Meduza связалась с двумя такими блогерами и выяснила, что в полиции они не работают. Издание называет имя одного из них — Руслан Агарков. Это блогер, который снимает ролики с розыгрышами для Instagram и TikTok. Он рассказал, что полицейскую форму он купил в «магазине приколов». Его ролик набрал больше 2,5 млн просмотров и 400 тыс. лайков, однако вскоре он его удалил.

В МВД пообещали привлекать за призывы к участию в акции 23 января
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Такие видео в тиктоке снимают, чтобы попасть в реки (рекомендации. — РБК), и я такое же снял. Потому что, когда я вижу, что это набирает просмотры, везде все об этом митинге, хочется дальше поснимать ради просмотров и охватов такое же. Хотя кто-то думал, что я полицейским работаю», — рассказал Агарков.

К митингам призывают сторонники Алексея Навального, задержанного 17 января сразу после возвращения из Германии. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

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Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности. В Татарстане полиция уже возбудила первое уголовное дело, обвинив одного из авторов подобных обращений в призывах к массовым беспорядкам. За появление роликов с такими призывами Роскомнадзор решил оштрафовать почти все крупные социальные сети в России — TikTok, «ВКонтакте», Twitter, Instagram и Facebook. А Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы, которые призывают к участию в несанкционированных акциях протеста.

Автор
Георгий Тадтаев
МВД полиция TikTok Алексей Навальный
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В МВД пообещали привлекать за призывы к участию в акции 23 января
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Прокуроры потребовали заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января
Политика
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