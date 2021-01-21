МВД предупредило о наказаниях за ролики с «полицейскими» в TikTok

Ролики с людьми в полицейской форме, которые призывают выйти на акции протеста 23 января, являются «фейковыми и постановочными», заявляют в МВД и обещают наказать их авторов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В МВД утверждают, что ролики в соцсетях, на которых люди в форме полицейских срывают с себя шевроны и призывают к участиям в несогласованных протестах 23 января, являются постановочными. Сообщение со скриншотами из таких роликов появилось в Twitter ведомства.

«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат», — говорится в сообщении. В МВД заявили, что авторов роликов привлекут к административной ответственности.

Ролики, на которых молодые люди в полицейской форме срывают с себя шевроны и призывают к участию в акциях протеста 23 января, появились в TikTok. Meduza связалась с двумя такими блогерами и выяснила, что в полиции они не работают. Издание называет имя одного из них — Руслан Агарков. Это блогер, который снимает ролики с розыгрышами для Instagram и TikTok. Он рассказал, что полицейскую форму он купил в «магазине приколов». Его ролик набрал больше 2,5 млн просмотров и 400 тыс. лайков, однако вскоре он его удалил.