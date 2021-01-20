Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам
Роскомнадзор направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Соответствующее сообщение ведомство разместило на своем сайте.
В нем говорится, что в соцсети были выявлены аккаунты, которые использовались для вовлечения несовершеннолетних в несогласованные митинги. Руководство «ВКонтакте» должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия, заявляет Роскомнадзор. Уведомление было направлено на основании требования Генпрокуратуры, говорится в сообщении.
РБК направил запрос во «ВКонтакте».
Ранее в среду Роскомнадзор направил аналогичное требование социальной сети TikTok. В ведомстве пояснили, что на платформе распространяются «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».