Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам

Ведомство сообщило, что во «ВКонтакте» есть аккаунты, в которых несовершеннолетних призывали к участию в несанкционированных митингах. Соцсеть должна принять меры для пресечения таких действий, потребовал Роскомнадзор

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Роскомнадзор направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Соответствующее сообщение ведомство разместило на своем сайте.

В нем говорится, что в соцсети были выявлены аккаунты, которые использовались для вовлечения несовершеннолетних в несогласованные митинги. Руководство «ВКонтакте» должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия, заявляет Роскомнадзор. Уведомление было направлено на основании требования Генпрокуратуры, говорится в сообщении.

РБК направил запрос во «ВКонтакте».

Ранее в среду Роскомнадзор направил аналогичное требование социальной сети TikTok. В ведомстве пояснили, что на платформе распространяются «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».