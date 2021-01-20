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Отравление Навального ,  
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Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам

Ведомство сообщило, что во «ВКонтакте» есть аккаунты, в которых несовершеннолетних призывали к участию в несанкционированных митингах. Соцсеть должна принять меры для пресечения таких действий, потребовал Роскомнадзор
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Роскомнадзор направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Соответствующее сообщение ведомство разместило на своем сайте.

В нем говорится, что в соцсети были выявлены аккаунты, которые использовались для вовлечения несовершеннолетних в несогласованные митинги. Руководство «ВКонтакте» должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия, заявляет Роскомнадзор. Уведомление было направлено на основании требования Генпрокуратуры, говорится в сообщении.

РБК направил запрос во «ВКонтакте».

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к протестам
Политика
Фото:Liu Jie / Global Look Press

Ранее в среду Роскомнадзор направил аналогичное требование социальной сети TikTok. В ведомстве пояснили, что на платформе распространяются «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

Подобные меры должны принять и прочие соцсети, СМИ и информационные ресурсы, заявляли в ведомстве.

Требования Роскомнадзора к соцсетям модерировать контент появились после призывов сторонников оппозиционера Алексея Навального выходить на митинги с требованием освободить политика.

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Навального задержали 17 января сразу после прилета в Москву из Берлина, а позже приговорили к 30 суткам ареста. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности не отмечался у инспектора, и требует заменить условный срок на реальный.

Провести митинг в поддержку Навального 31 января в Москве собиралась и Либертарианская партия, однако власти ей в этом отказали. В мэрии объяснили отказ мерами, введенными из-за распространения коронавируса.

В столице митинги и другие массовые акции фактически запрещены с марта, когда власти начали вводить ограничительные меры. В мае МВД напомнило, что любые публичные мероприятия все еще под запретом.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Анастасия Скрынникова
«ВКонтакте» Роскомнадзор несанкционированная акция митинги Алексей Навальный
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