Роспотребнадзор сообщил об испытаниях вакцины от коронавируса на животных

По расчетам российских ученых, внедрение вакцины от нового коронавируса может произойти уже в октябре–декабре этого года

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В России начались испытания прототипов вакцины от нового коронавируса, сообщил Роспотребнадзор.

Препараты, которые разработали ученые вирусологического центра «Вектор» под Новосибирском, испытают на лабораторных животных, в частности на низших приматах. В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины. По прогнозу ученых, ее использование может начаться уже в четвертом квартале 2020 года.

В США тем времен испытания вакцины, получившей название mRNA-1273, начали проводить на людях. В рамках исследования две дозы препарата с интервалом в месяц введут 45 добровольцам. Однако чтобы убедиться в его безопасности и эффективности, понадобится целая серия испытаний: по прогнозу экспертов, массовое внедрение вакцины произойдет не раньше чем через год-полтора, сообщает AP.

На клинические испытания вакцины против коронавируса 16 марта дали разрешение и власти Китая, а спустя два дня о первых испытаниях нового препарата сообщила и Всемирная организация здравоохранения. В Италии лекарство от COVID-2019 начнут тестировать на животных в ближайшую неделю.