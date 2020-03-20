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Роспотребнадзор сообщил об испытаниях вакцины от коронавируса на животных

По расчетам российских ученых, внедрение вакцины от нового коронавируса может произойти уже в октябре–декабре этого года
Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Global Look Press

В России начались испытания прототипов вакцины от нового коронавируса, сообщил Роспотребнадзор.

Препараты, которые разработали ученые вирусологического центра «Вектор» под Новосибирском, испытают на лабораторных животных, в частности на низших приматах. В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины. По прогнозу ученых, ее использование может начаться уже в четвертом квартале 2020 года.

В США тем времен испытания вакцины, получившей название mRNA-1273, начали проводить на людях. В рамках исследования две дозы препарата с интервалом в месяц введут 45 добровольцам. Однако чтобы убедиться в его безопасности и эффективности, понадобится целая серия испытаний: по прогнозу экспертов, массовое внедрение вакцины произойдет не раньше чем через год-полтора, сообщает AP.

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными
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На клинические испытания вакцины против коронавируса 16 марта дали разрешение и власти Китая, а спустя два дня о первых испытаниях нового препарата сообщила и Всемирная организация здравоохранения. В Италии лекарство от COVID-2019 начнут тестировать на животных в ближайшую неделю.

19 марта Минздрав сообщил, что российские ученые смогли расшифровать из материала, полученного от заразившегося человека, первый полный геном нового коронавируса. По словам и.о. директора института Дмитрий Лионозова, его секвенирование поможет понять эволюцию вируса и динамику его распространения.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, испытания, вакцина, Роспотребнадзор
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