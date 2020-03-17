В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

В рамках исследований препарат будет введен 45 добровольцам. Широкое использование вакцины против нового типа коронавируса возможно не ранее чем через 12-18 месяцев

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.

В рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам, по две дозы каждому с интервалом в месяц.

По данным издания, понадобится целая серия исследований и испытаний для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины. Широкого использования вакцины не стоит ждать раньше, чем через 12-18 месяцев, сообщает Associated Press со ссылкой на экспертов.

Кодовое название вакцины — mRNA-1273, она была разработана Национальным институтом здоровья США и компанией по разработке биотехнологий Moderna Inc.

Кроме того, в следующем месяце могут начаться тесты еще одной вакцины, которую разработала компания Inovio Pharmaceuticals.