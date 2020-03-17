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Пандемия коронавируса ,  
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В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

В рамках исследований препарат будет введен 45 добровольцам. Широкое использование вакцины против нового типа коронавируса возможно не ранее чем через 12-18 месяцев
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.

В рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам, по две дозы каждому с интервалом в месяц.

По данным издания, понадобится целая серия исследований и испытаний для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины. Широкого использования вакцины не стоит ждать раньше, чем через 12-18 месяцев, сообщает Associated Press со ссылкой на экспертов.

Кодовое название вакцины — mRNA-1273, она была разработана Национальным институтом здоровья США и компанией по разработке биотехнологий Moderna Inc.

Кроме того, в следующем месяце могут начаться тесты еще одной вакцины, которую разработала компания Inovio Pharmaceuticals.

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В России также ведется разработка своего варианта вакцины против нового типа коронавируса. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова пообещала «как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов». По ее словам, в России ведется разработка вакцины по пяти направлениям и 13 вариантам. До этого вице-премьер сообщала, что России удалось получить штамм нового вируса, однако, она не уточнила, кто его предоставил.

Также в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА сообщали, что вакцина может появиться в третьем квартале 2020 года, а в четвертом могут начаться исследования на животных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса пандемией. «Мы никогда прежде не наблюдали, чтобы коронавирус вызывал пандемию. Но мы и не видели, что в то же время пандемию можно контролировать», заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По последним данным от пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса, умерли 6650 человек по всему миру. Наличие вируса выявлено у 170,3 тыс. человек.








 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вакцина
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