Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

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Российские ученые сумели полностью расшифровать из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Успеха удалось добиться специалистам из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева». И.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов сообщил, что секвенирование генома поможет понять эволюцию вируса и динамику распространения.

«Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — сказал он.

Материал дополняется.