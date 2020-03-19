В Институте гриппа оценили сроки создания вакцины от коронавируса

Учеными из Института гриппа полностью расшифрован первый полный геном коронавируса из России. Однако создания вакцины от него в этом году ждать не стоит

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Процесс создания вакцины, защищающей от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, может занять несколько лет, рассказал РБК старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

«Сколько он займет точно, никто не знает», — сказал он, отметив, что после создания вакцины нужно будет еще доказать то, что она работает так, как надо.

«Люди могут создать быстро, но не факт, что она будет работать эффективно, как надо. Это длительный процесс, который в совокупности может занять от полутора до трех лет», — пояснил Никоноров, отметив, что о производстве вакцины говорить тем более рано.

Ранее в четверг и.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов предупредил, что в нынешнем году появления вакцины от COVID-19 ждать не стоит.

«В этом году ее не будет. Это займет несколько лет», — сказал Лиознов на брифинге, назвав стандартным сроком для создания любой вакцины — как в России, так и за рубежом — «полтора-два — два с половиной — три года».