В Италии начнут первые испытания вакцины от коронавируса в течение недели

В ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.Об этом сообщает ANSA.

Уточняется, что вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.

Тестирование санкционировали в министерстве здравоохранения Италии, передает агентство. При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью, рассказали в компании.

В Италии зафиксировали наибольшую вспышку коронавируса в Европе. По последним данным, число заразившихся инфекцией в стране составляет более 26 тыс. человек. Число жертв коронавируса превысило 2,5 тыс пациентов.