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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии начнут первые испытания вакцины от коронавируса в течение недели

В ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.Об этом сообщает ANSA.

Уточняется, что вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.

Тестирование санкционировали в министерстве здравоохранения Италии, передает агентство. При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью, рассказали в компании.

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В Италии зафиксировали наибольшую вспышку коронавируса в Европе. По последним данным, число заразившихся инфекцией в стране составляет более 26 тыс. человек. Число жертв коронавируса превысило 2,5 тыс пациентов.

Вакцины от заболевания пока нет. 17 марта о начале тестирований вакцины сообщили в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле в США. Ее введут 45 добровольцам, но использование вакцины станет возможным не раньше, чем через год или 18 месяцев.

Теги: коронавирус, вакцина, Италия
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