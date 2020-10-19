Большинство россиян допустили сбор персональных данных для борьбы с COVID

Если это поможет в борьбе с коронавирусом, большинство россиян готовы добровольно отдавать свои персональные данные государству. Но только 54% признали допустимым сбор данных для цифровых пропусков

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Большинство россиян считают допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом, а также использование правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц для обеспечения безопасности. Так ответили соответственно 66 и 76% опрошенных, говорится в совместном исследовании Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, посвященном изучению социокультурных факторов инновационного развития России (документ есть у РБК).

Но только 54% опрошенных признали допустимым сбор персональных данных для выдачи цифровых пропусков во время эпидемии, чтобы контролировать перемещения граждан. 55% респондентов считают, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у государства может быть доступ, даже если это ограничит возможности обеспечения общественной безопасности.

При этом только 30% россиян считают, что данные, собираемые государством, защищены. Чаще в этом уверены молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, а наиболее «недоверчивая» возрастная группа — люди 46–60 лет. Чем более образован человек, тем реже он считает, что его данные защищены: так полагают 43% людей с неполным средним образованием и 28% с высшим. Лишь 23% людей, которым хватает денег на питание, считают, что их данные защищены, а среди наиболее обеспеченных таких уже 41%.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели систему цифровых пропусков: при выходе на улицу нужно было регистрироваться в специальном приложении и указывать причину выхода из дома. Уже с 11 мая пропускной режим был отменен в Москве, а чуть позже и в Подмосковье. Однако в связи с ростом случаев заражения с 15 октября власти Москвы объявили о новых правилах посещения клубов и баров. Их посетители должны отсканировать при входе специальный QR-код или отправить СМС на номер 7377 — если у кого-то из посетителей заведения впоследствии выявят COVID-19, всем, кто был с ним в одно время в том же месте, сообщат об угрозе заражения и предложат сдать тест на коронавирус.