Пандемия коронавируса , 15 окт, 20:49
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Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса
15 октября в Москве объявили о новых ограничений из-за COVID-19 — ночью в бары и клубы москвичей будут пускать только при регистрации, билеты в театр останутся только в электронном виде, контроль за масками в транспорте ужесточают
Бары и клубы
- В ночных барах и клубах столицы с 19 октября вводится обязательный контроль за посетителями — все они должны будут регистрироваться по номерам телефонов.
- Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС-сообщение на специальный номер 7377. В мэрии обещают, что не будут собирать персональные данные граждан, речь идет только о номерах телефонов. Создавать отдельное мобильное приложение для контроля не планируют.
- Требования касается тех посетителей, которые остаются в заведении с полуночи до 6:00. Если позднее у кого-то из них выявят коронавирус, то об опасности уведомят всех, кто был тогда в заведении.
- Ответственность за контроль над посетителями будут нести сами бары и клубы. Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
- Если система покажет эффективность, то ее могут внедрить и в госучреждениях, заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
В театры и концертные залы — только по электронным билетам
- С 19 октября учреждения культуры в Москве можно будет посещать только по электронным билетам. Электронная платформа для продажи билетов заработает на портале мэрии mos.ru.
- Эта мера пока относится только к учреждениям культуры, подведомственным московским властям, но к ним могут присоединиться любые другие организации.
- Взяв под контроль продажу билетов власти рассчитывают таким образом контролировать соблюдение требования о заполняемости залов только на 50% и рассадке посетителей с промежутками.
- Ограничивать продажу билетов пожилым людям власти не планируют, но для них по-прежнему действует рекомендация мэрии, согласно которой им не стоит посещать места скопления людей.