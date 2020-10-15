Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса

15 октября в Москве объявили о новых ограничений из-за COVID-19 — ночью в бары и клубы москвичей будут пускать только при регистрации, билеты в театр останутся только в электронном виде, контроль за масками в транспорте ужесточают

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бары и клубы

В ночных барах и клубах столицы с 19 октября вводится обязательный контроль за посетителями — все они должны будут регистрироваться по номерам телефонов.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС-сообщение на специальный номер 7377. В мэрии обещают, что не будут собирать персональные данные граждан, речь идет только о номерах телефонов. Создавать отдельное мобильное приложение для контроля не планируют.

Требования касается тех посетителей, которые остаются в заведении с полуночи до 6:00. Если позднее у кого-то из них выявят коронавирус, то об опасности уведомят всех, кто был тогда в заведении.

Ответственность за контроль над посетителями будут нести сами бары и клубы. Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Если система покажет эффективность, то ее могут внедрить и в госучреждениях, заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

В театры и концертные залы — только по электронным билетам