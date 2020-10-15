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Пандемия коронавируса ,  
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Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса

15 октября в Москве объявили о новых ограничений из-за COVID-19 — ночью в бары и клубы москвичей будут пускать только при регистрации, билеты в театр останутся только в электронном виде, контроль за масками в транспорте ужесточают
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бары и клубы

  • В ночных барах и клубах столицы с 19 октября вводится обязательный контроль за посетителями — все они должны будут регистрироваться по номерам телефонов.
  • Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС-сообщение на специальный номер 7377. В мэрии обещают, что не будут собирать персональные данные граждан, речь идет только о номерах телефонов. Создавать отдельное мобильное приложение для контроля не планируют.
  • Требования касается тех посетителей, которые остаются в заведении с полуночи до 6:00. Если позднее у кого-то из них выявят коронавирус, то об опасности уведомят всех, кто был тогда в заведении.
  • Ответственность за контроль над посетителями будут нести сами бары и клубы. Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
  • Если система покажет эффективность, то ее могут внедрить и в госучреждениях, заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

В театры и концертные залы — только по электронным билетам

  • С 19 октября учреждения культуры в Москве можно будет посещать только по электронным билетам. Электронная платформа для продажи билетов заработает на портале мэрии mos.ru.
  • Эта мера пока относится только к учреждениям культуры, подведомственным московским властям, но к ним могут присоединиться любые другие организации.
  • Взяв под контроль продажу билетов власти рассчитывают таким образом контролировать соблюдение требования о заполняемости залов только на 50% и рассадке посетителей с промежутками.
  • Ограничивать продажу билетов пожилым людям власти не планируют, но для них по-прежнему действует рекомендация мэрии, согласно которой им не стоит посещать места скопления людей.

Контроль за ношением масок и перчаток на транспорте ужесточается

  • Дептранс Москвы сообщил, что получил предписание от главного санитарного врача по Москве Елене Андреевой, в связи с чем ужесточает контроль за ношением масок и перчаток в транспорте.
  • С 16 октября перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если поездка уже оплачена. 
  • Проверки масочно-перчаточного режима станут проводить чаще. К ним привлекут полицию. 
  • Дезинфекцию поверхностей усилят, каждые 15 дней будут проводить тесты на коронавирус не менее чем у 10% работников транспорта.
Автор
Георгий Тадтаев
COVID-19 коронавирус Москва
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