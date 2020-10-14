Более 20% сотрудников стали более тревожными на удаленке

В то же время 22% респондентов признали, что стали более тревожными, 17% — демотивированными. По словам 37% респондентов, у них нет полноценной возможности организовать дома рабочее место, поскольку они живут с семьей или друзьями, 45% сложно организовать взаимодействие с коллегами.

Однако 57% заявили, что не видят каких-либо существенных сложностей при работе на удаленке и уже адаптировались к ней. В 2021 году опрошенные ждут от своих работодателей:

инвестиций в технологические инновации, которые помогут работникам стать более продуктивными и эффективными — так ответили 39% респондентов;

улучшения безопасности офисов, чтобы избежать распространения коронавируса (38%);

обучения цифровым навыкам на рабочем месте (32%);

повышения кибербезопасности, чтобы снизить риски удаленной работы (30%, сумма больше 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов) и др.

В чем отличия в ответах респондентов из России

В основном российские офисные работники смотрят на «новую нормальность» примерно так же, как и в большинстве европейских стран, рассказал директор по цифровым архитектурам Cisco Дмитрий Шустер. Среди респондентов из России также только 5% до пандемии работали дома большую часть времени. При этом 79% работников после открытия офисов хотят сами решать, где им работать и самостоятельно распоряжаться своим временем.

В то же время в России существенно меньший процент людей хочет оставаться на удаленке и после пандемии, вообще не возвращаясь в офис, указал Шустер. Если в среднем по Европе таковых около 11%, то в России вдвое меньше — 6%. Вместе с этим работников, которые считают, что никакой «новой нормальности» вообще не существует, и нужно как можно скорее вернуться к прежней жизни, в России существенно больше, чем в Европе, — 21% против 13%. «Исходя из этого можно предположить, что офис является для россиян важной составляющей рабочего процесса», — сказал Дмитрий Шустер.

В мае-июне аналитический центр НАФИ провел опрос в Москве и Подмосковье об эффективности работы на удаленке и пришел к выводу, что работники и работодатели оценивают ее по-разному. На дистанционную работу во время самоизоляции перешли около половины жителей Москвы и области. Среди них примерно 41% заметили снижение собственной продуктивности, 15% считают, что она, наоборот, повысилась, а 39% — что осталась такой же, как и при работе в офисе. Те, кто терял эффективность, в качестве причин указывали сложность дистанционно решать рабочие вопросы (так ответили 55% опрошенных), им мешали сосредоточиться родственники (24%), во время работы приходилось отвлекаться на домашние дела (22%) и т.д.

При этом лишь 20% компаний, переводивших сотрудников на удаленку, готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений, а 82% работодателей заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома, оценил аналитический центр НАФИ.