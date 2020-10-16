Собянин напомнил о лучшем способе победить коронавирус

Сергей Собянин (по центру) во время вакцинации медицинских работников столицы от COVID-19 в детско-взрослой поликлинике в районе Замоскворечье (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Лучший способ победить коронавирусную инфекцию — это массовая вакцинация. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин выразил надежду на то, что в конце октября — первых числах ноября будут первые более или менее большие партии вакцины, а в конце года препарат поступит в количествах, необходимых для массовой вакцинации.

«И это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация», — сказал мэр.

По его словам, на дискредитацию российской вакцины от COVID-19 направлена «целая системная кампания». Он назвал это «заказухой конкурентов», которые хотят изготовить свою вакцину и выдать ее на рынок. Собянин напомнил, что уже сделал прививку от коронавируса, и назвал вакцину качественной и эффективной.