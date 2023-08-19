Об идее создания проекта «Синий трактор», у которого сейчас почти 5 млрд просмотров, непрозрачности рынка Китая и работе с YouTube в условиях санкций РБК рассказал владелец продюсерской компании Big Papa Media Артур Днепровский

Артур Днепровский (Фото: из личного архива)

Идея проекта «Синий трактор» у российского продюсера и сценариста Артура Днепровского, основателя компании Big Papa Media, появилась, когда он думал над детским музыкальным проектом для YouTube. Сейчас проект, запущенный в 2015 году, — это 58 серий мультфильма и 36 авторских саундтреков. По данным Sostav.ru, в 2021 году ролики «Синего трактора» ежедневно собирали более 4 млн просмотров на YouTube.

По информации WhatStat, аналитического портала, оценивающего YouTube-каналы на основе данных «Яндекс.Метрики» и Google AdSense, три проекта Big Papa Media входят в топ-20 российских YouTube-каналов по количеству подписчиков в категории «фильмы и анимация»: «Котенок Котэ» (четвертое место), «Синий трактор» (16-е место) и «Кукутики» (20-е место). Для сравнения: топ-3 рейтинга представлен проектом «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» и его аналогом на английском языке, а также каналом СТС. Все три перечисленных проекта Big Papa Media также входят в топ-250 наиболее популярных YouTube-каналов в целом.

Об истории создания «Синего трактора», борьбе с пиратством и потенциале выхода на китайский рынок Артур Днепровский рассказал РБК.

Чем известен «Синий трактор» «Синий трактор» — название YouTube-канала и одноименного короткометражного мультсериала, автором, сценаристом и продюсером которого выступает Днепровский. Общее количество подписчиков проекта на американском видеохостинге превышает 6,2 млн, а совокупное количество просмотров — 4,7 млрд. С учетом партнерских YouTube-каналов, например «Теремок ТВ», по собственным данным создателей проекта, консолидированное количество просмотров достигает 15 млрд. Днепровский ведет еще несколько детских развивающих YouTube-проектов: «Котенок Котэ» (у канала почти 9 млн подписчиков и 5,8 млрд просмотров), «Кукутики» (почти 5 млн подписчиков и 5,3 млрд просмотров). Испаноязычная версия канала «Котенок Котэ» El gatito Koté имеет около 1,7 млн подписчиков и 727 млн просмотров. Ключевые проекты юридически принадлежат компании Big Papa Media, основанной Днепровским в 2016 году. Всего продюсерская компания развивает 18 YouTube-каналов, совокупное количество просмотров которых, по ее собственным данным, составляет 50 млн в день. Несмотря на то что YouTube выступает ключевой платформой для размещения новых выпусков, основные проекты студии представлены и на российских стримингах, в том числе «Кинопоиске», «Иви», Start и других. Совокупные финансовые результаты компания не раскрывает. Выручка ООО «Биг Папа» по РСБУ в 2022 году составила 15,4 млн руб. (падение год к году — 19,8%), чистая прибыль — 1,3 млн руб. (минус 38,3% год к году). У компании также существует американское юрлицо Big Papa Media LLC, финансовые результаты которого не опубликованы.

«Демоверсию песни «По полям…» я слушал полтора часа»

Самая популярная песня «Синего трактора» «По полям, по полям…» была не первой, написанной в рамках работы над проектом, отмечает Днепровский.

«Мы начали думать, что интересует малыша в возрасте до трех лет, — вспоминает процесс создания автор сериала. — И пришли к выводу, что в этом возрасте ребенок познает мир через вопросы: где право и лево, что такое низ и верх, как говорят животные и так далее. Кстати, «как говорят животные» — один из самых популярных детских запросов».

«Дальше мы приступили к решению креативной задачи: как сделать так, чтобы этот мультфильм был интересным, — продолжает Днепровский. — Можно и просто показывать в каждом куплете отдельное животное и говорить: «Дети, вот это корова, она говорит «му», а это овечка, она говорит «ме». Но это неинтересно. Мы пришли к соглашению, что детям нравится техника. Мне самому в раннем возрасте были безумно интересны тракторы. Поэтому, наверное, именно трактор я и выбрал. День, когда я получил демоверсию этой песни от нашего композитора Артема Колпакова, я помню до сих пор. Я тогда ехал из офиса на тренировку в машине. И, стоя в московских пробках примерно полтора часа, я на повторе слушал этот трек. Сразу стало очевидно, что мы нащупали классную вещь. Конечно, предсказать, что это будет настолько большой хит, было невозможно, но мы понимали, что делаем верную ставку».

Артур Днепровский (Фото: из личного архива)

«Синий трактор» остается нашим локомотивом»

«Локомотивом» продакшена Днепровского остается проект «Синий трактор»: мультфильм обладает наибольшей медийностью и узнаваемостью.

Сейчас авторы развивают в России лицензионную программу: «У нас подписан договор с рядом достаточно крупных компаний — производителей игрушек и одежды. В их числе производитель игрушек «Симбат», «Сима-Ленд» (производитель и продавец лицензионных товаров с героями и сюжетами мультфильмов и кино) и «Текстиль Маркет». Мы находимся на стадии заключения соглашения с компанией — производителем кондитерских изделий, в частности шоколадных яиц, это будет аналог «Kinder Сюрприза», — говорит Днепровский, не уточняя, о какой компании идет речь. В последние два года достаточно большая доля доходов формируется за счет продажи мерча и сопутствующих тематических товаров, отметил собеседник РБК: «До отключения монетизации на YouTube в России примерно 30% нам приносил мерч и 70% — YouTube. Сейчас доля мерча выросла до 50–60%, остальное приходится на российские видеоплатформы, YouTube и показ рекламы для зрителей за пределами России».

«Круто строить компанию, которая не зависит от государства»

На фоне санкций, текущих событий и ухода из России крупных западных технологических компаний развивать проекты в последние полтора года стало сложнее, признает Днепровский. Ключевые участники рынка анимации, по его словам, разделились на две большие группы. Первая — компании, которые существуют при поддержке государства. Вторая — независимые, к таким себя относят и создатели «Синего трактора».

«Мы никогда не имели за спиной большого инвестора, поэтому существовали только с опорой на монетизацию в YouTube, на который мы всегда делали ставку, — говорит Днепровский. — Сейчас первая группа компаний усилила риторику, что государство в тяжелые времена должно особо нас поддержать. Наверное, по отношению к таким компаниям власти действительно делают какие-то шаги навстречу. Нам же остается лишь смотреть на Запад и получать повышенную монетизацию с выхода на международные рынки».

Запрашивать господдержку Днепровский не планирует, тут он категоричен: «Чтобы в этом участвовать, надо знать определенные правила игры и обязательно им следовать. Это уже не про независимое творчество. А мне всегда казалось, что круто строить свободную компанию, которая не зависит ни от инвесторов, ни от государства».

С точки зрения производства контента и возникновения сложностей с доступом к необходимому программному обеспечению Днепровский не ощущает влияния геополитических событий. «Софт в нашей отрасли устаревает достаточно медленно, так что, по моим оценкам, на старых версиях программ можно поработать еще года три-четыре без особых проблем, — поясняет он. — Тем более, мы пользуемся не облачным программным обеспечением, а теми дистрибутивами, которые мы оплатили и скачали на свои компьютеры. Соответственно, максимум, чего мы можем лишиться, — обновлений. Но в последнее время мы специально не устанавливали апдейты анимационных программ, поскольку многим аниматорам привычнее работать на уже проверенных, пусть и старых версиях».

«Стратегии на случай отключения YouTube у меня нет»

Конкуренция на YouTube в сфере детской анимации за последние годы кратно возросла, констатирует Днепровский. «Если в те годы, когда мы начинали, YouTube представлял собой платформу для маргиналов и был нишевым сервисом, в сторону которого смотрели только маленькие начинающие компании или частные лица, то сейчас он обрел позиции и характеристики премиум-платформы, — объясняет продюсер. — Сейчас там представлен весь спектр контента — от микроблогеров до крупнейших студий. Поэтому мы вынуждены конкурировать буквально со всеми».

Создание проектов с прицелом на YouTube имеет собственные жесткие требования, продолжает Днепровский. Так, у подобного проекта должна быть достаточная глубина, то есть сериал не должен закончиться после пяти-шести эпизодов. «Мини-сериалы на YouTube не заходят, они просто не успеют собрать нужную аудиторию, — считает продюсер. — Зато длинные, условно бесконечные истории — это как раз для YouTube. Например, мультфильм «Котенок и волшебный гараж», в котором главный герой по сюжету каждый раз попадает в какую-то историю, понимает, что его машинка не подходит для преодоления препятствия, и отправляется к персонажу по имени Макс в волшебный гараж, где его машинка вдруг превращается в условный вертолет. Такой понятный сюжет в каждой серии и привлекает детскую аудиторию, создает «вау-эффект» и позволяет генерировать почти неограниченное количество новых эпизодов».

О смене стратегии в случае блокировки YouTube в России Днепровский предпочитает не думать. В детском контенте на этой площадке, отмечает он, за последнее время произошло множество изменений, и так существенным образом повлиявших на монетизацию работающих с YouTube компаний. В частности, в 2019 году была отключена персонифицированная реклама, что обвалило монетизацию создателей «Синего трактора» на 60%. В 2022 году YouTube, отключив монетизацию в России, вновь привел к падению доходов на 40–60%. «Заготовленного решения на третий удар, полную блокировку, у меня нет, — признает Днепровский. — Если просто будут блокировать платформу, но не запрещать выкладывать на нее контент, как это происходит с Instagram (организация принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), это один случай. Если же запретят публиковать проекты, то последствия будут намного хуже».

Артур Днепровский (Фото: из личного архива)

«Монетизации с Rutube недостаточно даже для содержания офиса»

В попытках подготовить базу под потенциальную блокировку YouTube в России Днепровский принял решение показывать свои проекты на российских видеоплатформах. В «выборочном» формате такая работа началась около двух лет назад, однако сейчас приобрела массовый характер. Но адекватно оценить спрос на свои мультфильмы в платных стримингах он не может из-за недостаточной аналитики, предоставляемой этими сервисами. «YouTube прекрасен тем, что ты можешь сам детально следить, сколько пользователей посмотрели конкретное видео, как просмотры меняются день ото дня, в какие часы лучше выкладывать новый контент и так далее, — объясняет продюсер. — И эта аналитика постоянно улучшается. А когда мы дистрибутируем контент на «Кинопоиске», например, или на «Дзене», предлагаемая ими аналитика просмотров не дает каких-то оснований для принятия стратегических решений».

Впрочем, заинтересованность в анимационном контенте выражают и сами платформы, утверждает Днепровский. «Rutube, например, сам на нас вышел с предложением сделать зеркало наших каналов, мы согласились, — вспоминает продюсер. — Но монетизация с подобных платформ и стримингов, к сожалению, недостаточна даже для того, чтобы содержать офис в аренду, не говоря уже о производстве контента».

Отвечая на вопрос о планах дистрибуции на телевидении, Днепровский обращает внимание на главную, по его мнению, проблему этого сегмента — отсутствие в эфире детского контента как такового. «На ум приходит разве что канал «Карусель», — рассуждает бизнесмен. — Но по какой-то причине они к нам с предложением не выходят. А мы в силу своей занятости не проявляем должную активность, чтобы попасть к ним в эфир».

Артур Днепровский — о вкусах детской аудитории: «Дети во всем мире — неважно, в какой стране они живут, — хотят видеть понятную им драматургию. Им нужен контент, который расширяет их знания об окружающем мире. Им нужны «няшные», приятные персонажи, которых хочется взять в руки и обнять»; — о пиратстве: «От нас было несколько тысяч исков из-за нарушения авторских прав на наших персонажей. Один из наиболее интересных случаев касался производителей кондитерских изделий, которые без договоров использовали наш «Синий трактор» для декорации условных тортов и выкладывали это в соцсетях. В какой-то момент активность нанятых нами юристов привела к тому, что аккаунты таких кондитеров стали массово блокировать. На нас обрушилась огромная волна негодования. И в какой-то момент я был вынужден остановить эту кампанию. В борьбе с таким пиратством надо всегда соизмерять эффект для коммерческой выгоды: можно отсудить какие-то символические деньги, но вызвать волну негатива»; — о бюджетах: «Мы все проекты делаем примерно в одинаковых бюджетах. Стоимость одного эпизода варьируется от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Все зависит от сложности».

«Наша цель — дубляж, а не продажа прав за рубеж»

В последние два года создатели «Синего трактора» наращивают узнаваемость своего бренда на китайском рынке. «По косвенным признакам, по запросам на разные формы сотрудничества от китайских компаний и дистрибьюторов мы можем судить о том, что в определенной степени наш контент там популярен, — рассуждает Днепровский. — Но, как правило, они все просят отдать им проект в формате «как есть», на русском языке, и хотят сами сделать дубляж, сами его выкладывать и, соответственно, самостоятельно на нем зарабатывать. И вот это мне не совсем нравится. В схеме, которую они предлагают, недостаточная прозрачность».

В результате продакшен выбрал иную стратегию: компания самостоятельно занимается дублированием своих ключевых проектов на китайский и планирует массово запустить их к концу года на привычном YouTube. Канал «Котенок Котэ» на китайском уже запущен. «Хотя этот видеохостинг в Китае заблокирован, за пределами страны живут около 40 млн носителей китайского языка, — объясняет Днепровский. — Для начала мы хотим получить отклик именно от этой аудитории. И если на YouTube этот контент даст достойные просмотры, мы зайдем на китайские площадки с проработанной стратегией».

Тем не менее цели продажи проектов на иностранные рынки Днепровский пока не ставит: все проекты продюсера изначально создавались именно под формат роликов на YouTube. «Это глобальная платформа с общемировым охватом, и нам намного выгоднее создавать проекты и выкладывать их на YouTube, чем продавать на другие платформы, — утверждает Днепровский. — Соответственно, наша цель — не продать проект за рубеж, а дублировать его, чтобы дети в других странах могли на своем родном языке слушать наши произведения. Переводы уже ведутся и публикуются на английском, испанском и немецком языках».

В каких странах популярен «Синий трактор» Судя по внутренней аналитике просмотров на YouTube, первое место по количеству просмотров занимают Россия и страны СНГ, говорит Днепровский. На них приходится 76% просмотров. Далее следуют Индия (11%), Америка (6%) и Бразилия (4%). Замыкает пятерку Мексика, аудитория из которой достигает 3%.

«Проект «Котэ Геймс» показывает самые крутые цифры»

До конца 2023 года ключевая ставка будет сделана на три вектора развития. Первый — продолжение тех мультфильмов, которые уже находятся в производстве. Второй — адаптация контента на другие языки. И третий — реанимация проектов, которые были заморожены в период пандемии.

«Мы в пандемийную пору приостановили производство двух музыкальных проектов с участием детей в кадре — «Три медведя» и «Принцессы», — вспоминает Днепровский. — Это комбинированные проекты: настоящие дети плюс анимация. Но из-за коронавирусных ограничений организовать съемки было невозможно. Сейчас самое время провести кастинг и вернуться к этим идеям».

Адаптируя продукцию на другие языки, создатели «Синего трактора» пришли к выводу, что больший упор необходимо делать на контент без реплик. «Мы показываем на этом пути большие результаты, — утверждает Днепровский. — Например, на канале «Котенок Котэ» есть проект «Котэ Геймс», и за последний год он принес нам плюс 800% по просмотрам. Это больше, чем «Синий трактор» и весь остальной наш контент, вместе взятый. И это самые крутые цифры вообще за всю мою продюсерскую карьеру».

Артур Днепровский (Фото: из личного архива)