Экс-студия Бекмамбетова запросит деньги на сиквел «Мамы для мамонтенка»

Основанная Тимуром Бекмамбетовым киностудия Bazelevs запросит у Фонда кино софинансирование продолжения мультфильма «Мама для мамонтенка». Проект, релиз которого запланирован на 2026 год, снимут на игровом движке Unreal Engine 5.2

Фото: ТО «Экран»

Киностудия Bazelevs попросит у Фонда кино 385 млн руб. на проект «Возвращение мамонтенка» — продолжение советского мультфильма 1981 года «Мама для мамонтенка». Это следует из презентации студии, подготовленной для питчинга анимационных проектов (имеется в распоряжении РБК). Сам питчинг состоится 15 августа. Представитель Bazelevs подтвердил РБК информацию о проекте.

«Возвращение мамонтенка» будет полнометражным 3D-мультфильмом в жанре семейной приключенческой комедии, говорится в презентации. Проект будет полностью сделан на игровом движке Unreal Engine 5.2, который использовался при съемках последних частей «Звездных войн», сериале «Мандалорец» и кинокомиксов про супергероев из вселенной Marvel. Студия Bazelevs с помощью этой технологии снимала фильм «Девятаев», однако в анимации она используется впервые.

Решение перевести проект в 3D-формат (оригинальная лента не была объемной) режиссер «Возвращения мамонтенка» Антон Верещагин объяснил РБК желанием «визуально подчеркнуть дистанцию времени» не только между проектами, но и между их сюжетами. «Движок дает больше свободы художникам и больше возможностей в техническом плане», — добавил он.

Бюджет проекта, как указано в презентации, составит 550 млн руб., из них Bazelevs планирует запросить у Фонда кино 385 млн руб.

Главным героем «Возвращения мамонтенка» по сюжету станет сын персонажа из оригинальной картины, который отправится из Африки на север, чтобы найти своему отцу «настоящую» маму, отмечается в презентации проекта.

Хронометраж картины составит приблизительно 90 минут. Совладельцы Bazelevs Лала Рустамова и Тимур Асадов выступят продюсерами «Возвращения мамонтенка», а кресло режиссера займет Антон Верещагин, известный по проекту «Джинглики», права на который купили Netflix, Amazon Prime и Apple TV. В дрим-касте ленты (так называют «идеальных», по мнению создателей, но еще не утвержденных актеров на главные роли) — Евгений Кулик и Регина Тодоренко.

Созданием анимации, как сообщила РБК Лала Рустамова, займутся выпускники анимационной школы Bazelevs в Альметьевске под руководством специалистов индустрии. Прежде выпускники уже работали над еще одним анимационным проектом студии — «Ходжа Насреддин», режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов. «На рынке дефицит кадров, а те, что есть — больше инженеры программного обеспечения, чем кинематографисты, — объяснила Рустамова. — Под «Возвращение мамонтенка» будет открыта еще одна наша собственная анимационная школа в России, мы ведем переговоры с Пермским краем. Таким образом мы хотим решить проблему дефицита грамотных специалистов».

Производство проекта стартует 1 сентября 2023 годи и продлится три года. Релиз запланирован на 1 октября 2026 года. Прокатом ленты на большом экране будет заниматься «дочка» Национальной медиа группы — компания «НМГ Кинопрокат».

Киностудия Bazelevs была основана в 1994 году режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Среди ее проектов — экранизация романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» и киносерии «Елки» и «Горько!». В декабре 2022 года киностудию у Бекмамбетова выкупили Лала Рустамова, занявшая пост генпродюсера, и Тимур Асадов, ставший гендиректором компании. С самим Бекмамбетовым Bazelevs продолжает сотрудничество как с режиссером ряда проектов.

Мультфильм «Мама для мамонтенка» — советский рисованный мультфильм 1981 года творческого объединения «Экран». Картина режиссера Олега Чурина рассказывает о судьбе мамонтенка, который избежал вымирания мамонтов, замерзнув во льдах, и теперь ищет маму. Литературным первоисточником мультфильма выступает сказка Дины Непомнящей. Главный саундтрек из «Мамы для мамонтенка» — «По синему морю, к зеленой земле…» — используют в качестве гимна учреждений для детей-сирот.