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Глава ИРИ назвал две возможные причины блокировки YouTube в России

Глава Института развития интернета назвал две возможные причины блокировки YouTube
YouTube в России может перестать работать либо по своей инициативе, либо по решению властей, считает глава ИРИ Алексей Гореславский. Сохраняющееся присутствие компании говорит о ее заинтересованности в российских пользователях
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Алексей Гореславский
Алексей Гореславский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Видеохостинг YouTube в России может быть закрыт по двум причинам: либо по решению самого сервиса, либо из-за нарушения им российского законодательства. Такое мнение в интервью РБК озвучил глава Института развития интернета Алексей Гореславский.

В то же время он считает рассуждения об отключении YouTube в стране «диванными». «Исходя из логики, которую всегда исповедовали Google и YouTube, уходить откуда-то самому — это последнее решение, которое они могут и хотят принимать, — указал Гореславский. — Это не в интересах бизнеса, не в интересах стратегии, не в интересах владения данными, которые все пользователи YouTube, естественно, оставляют: о предпочтениях, личные данные, кто что смотрел, когда, сколько и в каком виде. Подобного рода вещи бесценны, то есть их нельзя никак компенсировать».

Комментируя уход с российского рынка западных компаний, в том числе из сферы информационных технологий, Гореславский допустил, что для той же Google, владеющей YouTube, российский рынок был важен. «Google вообще до сих пор остается здесь в лице того же YouTube, других своих сервисов, — утверждает глава ИРИ. — Да, они прекратили рекламную монетизацию. Физически их вроде как нет в России. На самом же деле их сервисы присутствуют и функционируют».

Что интересует российских пользователей YouTube

Доля исходящих от россиян поисковых запросов социально-политического контента на YouTube составляет всего 8%, анализировала в октябре 2022 года исследовательская компания Mediascope. Наибольшим спросом пользуются музыка (19% поисковых запросов), развлечения (18%), детский контент (12%), видеоигры (11%) и сериалы (9%).

В топе поиска по музыкальному сегменту YouTube аналитики выделяли непосредственно запросы «музыка» (3,2% искавших, данные только по мобильным устройствам) и «песни» (2,4%), а также исполнителей Shaman (1,3%) и Моргенштерна, признанного Минюстом иноагентом (1%). В категории «развлечения» наиболее востребованными по охвату стали белорусский видеоблогер Влад А4 (4% от всех россиян, кто что-либо искал на YouTube в октябре) и российский блогер и музыкант Дима Масленников (2,3%).

О возможности блокировки YouTube в России СМИ неоднократно сообщали после начала специальной военной операции на Украине. Так, 18 марта о подобных перспективах писало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда выразил надежду, что полной блокировки хостинга в России не будет. В мае телеграм-канал 14News также сообщал со ссылкой на источник в управлении Роскомнадзора по Якутии, что ведомство якобы уже начало замедлять в России трафик YouTube, но в самом Роскомнадзоре это опровергли. Официально информация о планах властей ограничить доступ к американскому видеохостингу никогда не подтверждалась.

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Ранее в интервью РБК глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров говорил, что, если YouTube продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, вопрос ее блокировки «стоит рассмотреть».

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Анна Балашова Анна Балашова
YouTube Институт развития интернета Алексей Гореславский блокировка сайта
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