Российские киностудии заявили о зависимости от импортных камер

За год работы под санкциями отечественная киноиндустрия пока не смогла найти российских аналогов иностранному оборудованию. Объем кинорынка из-за санкционного давления может сократиться на 50%

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская киноиндустрия на 90% обеспечивается иностранным оборудованием, которому на текущий момент нет конкурентоспособных отечественных аналогов, в связи с чем отрасль критически нуждается в государственном стимулировании, говорится в составленном по итогам 2022 года пояснении к бухгалтерской отчетности одного из крупнейших участников кинорынка — Киностудии имени М. Горького. С текстом документа ознакомился РБК.

В последние годы правительство и Минкультуры значительно увеличило финансирование киноотрасли с целью импортозамещения кинопродукции — в этом отношении поддержка государства чувствуется, отмечает заместитель гендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин. Так, в 2022 году по линии Минкультуры и Фонда Кино было распределено более 10 млрд руб., а на 2023 год запланировано выделение 11,6 млрд руб.

«Но импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать года и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли», — отмечает Данилин. За год почувствовать эффект государственных усилий в этом направлении невозможно, и в ожидании появления российских аналогов киностудии вынуждены пользоваться зарубежными технологиями дружественных стран, говорит он.

Прогнозируемый эффект санкционного давления на киноиндустрию, как говорится в отчете, «оценивается в 50%-ое снижение общего объема рынка». Как поясняет Данилин, в 2022 году отрасль, ранее уже ослабленная пандемией, столкнулась со значительным падением кассовых сборов вместе с потерей продукции мировых мейджоров «вплоть до 50%».

В пресс-службе Минкультуры в ответ за запрос РБК сообщили, что кинопрокат в России, лишенный голливудского контента из-за санкционного давления, держится на достойном уровне благодаря успешной работе российских фильмов. По данным министерства, сейчас рынок на 79% обеспечен российским кино. За пять неполных месяцев 2023 года сборы отечественных картин составили 16,7 млрд руб., что превышает годовой объем сборов отечественного кино за последние восемь лет, а по итогам всего года кассовые сборы могут составить до 40 млрд руб.

Чем известна Киностудия им. М. Горького Основанная в 1915 году и существовавшая изначально под названием «Киноателье «Русь», Киностудия им. М. Горького является второй старейшей в стране студией после «Ленфильма», а также одной из крупнейших на отечественном рынке, следует из информации на сайте Минкультуры. Общая площадь студии занимает 33 тыс. кв. м. Компания самостоятельно занимается производством киноконтента и помимо этого сдает свой студийный комплекс в аренду. В «золотую коллекцию» Киностудии им. М. Горького входят «А зори здесь тихие», «Аленький цветочек», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего» и другие проекты. Среди последних новинок — комедии «Календарь ма (й) я» (по данным Единой информационной системы Фонда кино, при бюджете в 60 млн руб. картина заработала в прокате 115 млн руб.) и «Мой папа — вождь» (кассовые сборы -115 млн руб. при бюджете 90 млн руб.), а также детектив «Детектор» (сборы — 4 млн руб. при бюджете 105 млн руб.). Прошедший 2022 год Киностудия им. М. Горького, согласно бухгалтерскому отчету, закончила с выручкой 500,5 млн руб. (год к году этот показатель практически не изменился). Из них 200 млн руб. принесли работы и услуги по производству фильмов (годом ранее этот показатель составлял 325 млн руб.). При этом чистая прибыль компании сократилась на 70% — с 223 млн руб. до 66 млн руб.

Почему кинотехнику пока не удалось импортозаместить

Проблема импортозамещения необходимого для кинопроизводства оборудования поднималась еще год назад в отчете «Киностудии «Ленфильм». Тогда в документах компании говорилось, что студия не смогла выполнить одно из поручений президента и правительства, состоявшее в «поэтапном замещении закупки иностранной продукции эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукцией», поскольку «такое [российское] оборудование отсутствует». Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков тогда пояснял РБК, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники.

Год спустя российская киноиндустрия все еще зависима от импортного материально-технического обеспечения, но «каких-либо проблем это не вызывает», говорит сейчас в разговоре с РБК Щербаков. «Сегодня есть возможности приобретать оборудование в дружественных странах и для расходников использовать параллельный импорт», — объяснил глава «Ленфильма», добавляя, что российские аналоги начинают постепенно появляться, например, в области светового оборудования.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на просьбу прокомментировать оценку зависимости российского кинопроизводства от иностранной техники заявил, что она «практически 100%-ая», а российских аналогов за прошедший год не появилось. При этом «особого влияния санкций» на кинопроизводство в России Шахназаров не видит: «Это связано с тем, что технологии, которыми обладает российская киноиндустрия, в частности «Мосфильм», до введения санкций являлись новейшими, у них есть определенный ресурс в несколько лет».

Большинство опрошенных РБК участников кинорынка также признают продолжающуюся зависимость производства контента от иностранного оборудования. Так, оценку Киностудии им. М. Горького подтвердил руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель анимационной студии «Мельница» и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, отметивший, что импортозамещение в этой области — задача «не одного года». Оксана Барковская, генпродюсер группы компаний «Формат ТВ» (снимает проекты для канала «РЕН-ТВ» и по заказу Института развития интернета) также согласна с тем, что российский кинорынок почти полностью обеспечен именно импортным оборудованием. Однако с его нехваткой, а также с повышением цен на технику она на практике пока не сталкивалась.

Более остро проблема импортозамещения стоит перед производителями анимации, считает Владимир Николаев, генпродюсер анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation, выпустившая франшизу «Снежная королева», проданную в более чем 130 стран мира). «Если мы говорим про качественную 3D-анимацию, падение объемов производства может достигнуть 70-80%, поскольку пакеты необходимого программного обеспечения будут отключаться, а обновления просто перестанут поступать, — считает Николаев. — О 100%-ой зависимости от иностранного ПО мы говорили на встрече с президентом еще в 2017 году, с тех пор мало что изменилось». Для разработки полноценных аналогов, по оценке Николаева, потребуется от трех до пяти лет, а объем необходимых субсидий составляет до 900 млн руб. Студия «Воронеж» также ведет работу над собственными программными модулями, но пока их используют в тестовом формате.