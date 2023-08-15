Собственные сериалы принесли онлайн-кинотеатрам рекордную выручку

Сериалы собственного производства принесли российским онлайн-кинотеатрам рекордную выручку: на продаже прав платформы заработали почти 9 млрд руб. за полугодие. Развивать эту нишу стриминги начали после ухода западного контента

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Выручка российских онлайн-кинотеатров от продажи прав на фильмы и сериалы собственного производства — originals — по итогам первого полугодия 2023 года выросла более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-ого. Это следует из отчета информационно-аналитического агентства TelecomDaily, с которым ознакомился РБК.

Так, за январь—июнь 2023 года стриминги заработали на лицензировании своих проектов 8,8 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года выручка рынка в этом сегменте составляла лишь 5,5 млрд руб. До 2022 года, как пояснил глава TelecomDaily Денис Кусков, продажа платформами прав на originals не носила массового и системного характера, а потому не оценивалась.

Лидером в сфере лицензирования контента, по версии TelecomDaily, по итогам первого полугодия стал сервис more.tv (принадлежал НМГ, однако в июле 2023 года было объявлено о слиянии сервиса с онлайн-кинотеатром Wink от «Ростелекома»): на него приходится 20,9% выручки рынка от продажи прав на свой контент и партнерских соглашений. На втором месте находится Start (на 50% принадлежит «Мегафону») с долей 17,7%. Замыкает тройку лидеров «Кинопоиск» (17,3%).

На чем видеосервисы зарабатывают больше всего

Рост совокупной выручки онлайн-кинотеатров от подписной и рекламной моделей по итогам полугодия 2023 года показал динамику в 37%: с 25,9 млрд руб. в минувшем году до 35,4 млрд руб. — в этом.

Основным источником дохода для стримингов остается платная модель, то есть подписка. На нее по итогам полугодия пришлось 90,7% выручки отрасли или 32 млрд руб. (годом ранее аналогичный показатель составлял 23 млрд руб.). Выручка от рекламы достигла 3,3 млрд руб. против 2,3 млрд руб. годом ранее, но в общем объеме заработков стримингов ее доля незначительна и составляет лишь 9,3%.

Почему онлайн-кинотеатры нарастили производство контента Основным стимулом наращивания производства собственных проектов в 2023 году для видеоплатформ стал отток западного контента. После начала спецоперации России на Украине крупнейшие западные производители заявили об отказе поставлять в Россию свои киноновинки и продлевать доступ к архивным коллекциям. В результате за год платформы потеряли половину голливудских проектов. Стремясь сохранить аудиторию, онлайн-кинотеатры увеличили темпы собственного производства. В 2022 году в России вышло 89 оригинальных фильмов и сериалов, тогда как в 2021-ом таких проектов было 74. На текущий год аналитики прогнозируют еще больший рост производства, в том числе за счет коллаборации с телеканалами.

В структуре рынка онлайн-кинотеатров по итогам полугодия значимых перемен не произошло. Лидером по выручке остается принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск», нарастивший свою долю с 23,4% в минувшем году до 33,9% — в этом. На втором месте со значительным отрывом находится «Иви», сократившийся с 22,4% до 19,3% рынка. Замыкает тройку лидеров Wink (на отчетный период принадлежал «Ростелекому», сейчас развивается как совместное с «Национальной медиа группой» предприятие») — 13,4% (в первом полугодии 2022-ого он удерживал 12,8%).

Какие перспективы у оригинального контента

Опрошенные РБК онлайн-кинотеатры единогласны - производство оригинальных проектов их ключевая ставка на ближайшие годы. Так, в первой половине 2023 года доходы «Кинопоиска» от лицензирования контента выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Речь идет о правах на показ наших оригинальных сериалов на других площадках и федеральных каналах (например, «Нулевой пациент» на «Первом канале», Wink, Premier и Start или «Беспринципные в деревне» на «Иви», Wink и Окко) и продажах прав на проекты, которые были спродюсированы «Плюс Студией» для «Кинопоиска» (например, «Переводчик» Гая Ричи), — объясняют методику подсчета в пресс-службе компании. — Учитываются только доходы от продаж прав третьим лицам, которые не принимали участия в производстве сериала или фильма». Абсолютные цифры по доходам в этом сегменте представитель онлайн-кинотеатра не привел, однако напомнил, что с начала года «Кинопоиск» уже реализовал пять собственных проектов и до конца года будет выпускать по одному фильму или сериалу в месяц.

Wink в 2023 году планирует не менее чем в два раза увеличить выпуск оригинальных проектов, утверждают в пресс-службе компании. Причем этот видеосервис, сравнительно недавно запустивший собственное производство, уже на первых стадиях сделал ставку на инвестиции не в сериалы, а в полнометражное кино. «После консолидации more.tv показатель доходов от продажи проектов другим площадкам будет более релевантным и вырастет», — добавили в Wink.

Рост выручки от дистрибуции у Start по итогам полугодия составил более 120%, утверждает представитель этой группы компаний Виктория Денисова: сейчас этот показатель составляет около 30% от общей выручки (абсолютные цифры не приводятся). Причем оригинальный контент в Start называют «основным драйвером» привлечения новой аудитории: «8 из 10 новых пользователей приходят к нам именно из-за originals». В Kion (владелец сервиса — МТС) также заявили, что направление оригинального контента было флагманским для платформы с самого начала ее развития и продолжает выступать ключевым для привлечения подписчиков.

В пресс-службе «Иви» отметили лишь, что проекты собственного производства являются ключевым направлением развития бизнеса, отказавшись от прогнозов. В пресс-службе Okko (прежде принадлежал «Сберу», информация об актуальных собственниках не раскрывается) отказались от комментариев.

Какие собственные сериалы выходили у онлайн-кинотеатров Уже к середине 2023 года онлайн-кинотеатры выпустили несколько десятков проектов собственного производства. Так, у «Кинопоиска» вышли «Гром: трудное детство», «Фандорин. Азазель», «Король и Шут», «Беспринципные в деревне» и «Пищеблок — 2». В линейке Wink Originals появилось семь художественных сериалов, среди которых «Фишер», «Актрисы» и «Балет» и два документальных проекта — «Поуехавшие» и «Рестораны Москвы». На «Иви» появились такие собственные сериалы, как «Разрешите обратиться» и «Оливье и роботы».

Онлайн-кинотеатр Premier (принадлежит «Газпром-медиа») с 2023 года только запустит лицензирование контента, рассказали в пресс-службе сервиса. Ранее эта платформа строила бизнес иначе: оригинальные проекты компании оставались только Premier. «Теперь же, когда мы нарастили регулярное производство, мы пришли к решению создавать проекты, которые будут лицензироваться, — отметили в Premier. — Уже с осени мы будем активно работать над созданием полного метра, который будет представлен как в кинотеатрах, так и на телеканалах и других платформах, которые приобретут лицензию на показ».